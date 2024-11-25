الميمي: إتمام الاستعدادات للمنتدى الفلسطيني السادس للتدريب 2024

(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله / PNN - قال رئيس مجلس إدارة جمعية المدربين الفلسطينيين أيمن الميمي، إنهم استكملوا الاستعدادات للمنتدى الفلسطيني السادس للتدريب 2024 تحت عنوان: "التدريب والتعليم في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي".
وأضاف، أن المنتدى يأتي بتنظيم من الجمعية وبالتعاون مع المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني وبلدية البيرة، وبالشراكة مع أكثر من 30 مؤسسة وازنة من قطاعات التدريب والتنمية في فلسطين.
وتابع، أن المنتدى يُعقد على مدار يومين، في قاعة متنزه بلدية البيرة، وجلسات افتراضية عبر منصة زوم، ويتضمن اليوم الأول افتتاحا ويتبعه خمس ورشات تدريبية من خلال جلسات حوارية وجلسات أوراق عمل وسوق التطبيقات: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التدريب والتعليم الإلكتروني، واليوم الثاني يتضمن جلسة حوارية وأوراق عمل وجلسة اختتام ويخرج بمجموعة من التوصيات.
ولفت إلى أنه سيتم عقد جلسات المنتدى إلكترونيا بسبب السياسة التي يمر بها شعبنا، وحفاظا على أمن المواطنين وسلامتهم.
وأضاف، أن الهدف من المنتدى تحقيق الأهداف في توظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريب، واستشراف مستقبل التدريب، ومناقشة أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ودوره في دعم التعليم والتدريب لمواكبة التطور واتباع أفضل الخيارات خلال الأزمات.
MENAFN25112024000205011050ID1108921988
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.