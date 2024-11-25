الميمي: إتمام الاستعدادات للمنتدى الفلسطيني السادس للتدريب 2024

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - قال رئيس مجلس إدارة جمعية المدربين الفلسطينيين أيمن الميمي، إنهم استكملوا الاستعدادات للمنتدى الفلسطيني السادس للتدريب 2024 تحت عنوان: "التدريب والتعليم في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي".

وأضاف، أن المنتدى يأتي بتنظيم من الجمعية وبالتعاون مع الوطنية الفلسطينية للإدارة والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني وبلدية البيرة، وبالشراكة مع أكثر من 30 مؤسسة وازنة من قطاعات التدريب والتنمية في فلسطين.

وتابع، أن المنتدى يُعقد على مدار يومين، في قاعة متنزه بلدية البيرة، وجلسات افتراضية عبر منصة زوم، ويتضمن اليوم الأول افتتاحا ويتبعه خمس ورشات تدريبية من خلال جلسات حوارية وجلسات أوراق عمل وسوق التطبيقات: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التدريب والتعليم الإلكتروني، واليوم الثاني يتضمن جلسة حوارية وأوراق عمل وجلسة اختتام ويخرج بمجموعة من التوصيات.

ولفت إلى أنه سيتم عقد جلسات المنتدى إلكترونيا بسبب السياسة التي يمر بها شعبنا، وحفاظا على أمن المواطنين وسلامتهم.

وأضاف، أن الهدف من المنتدى تحقيق الأهداف في توظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريب، واستشراف مستقبل التدريب، ومناقشة أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ودوره في دعم التعليم والتدريب لمواكبة التطور واتباع أفضل الخيارات خلال الأزمات.



