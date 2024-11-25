إسرائيل تكشف إنها استهدفت مركز قيادة لـ”حزب الله” في غارتها على منطقة البسطة في بيروت

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN -قالت إسرائيل، الإثنين، لوكالة فرانس برس إن الغارة التي شنتها طائراتها على منطقة البسطة في وسط بيروت استهدفت مركز قيادة تابعاً لـ“حزب الله”.

وردّ الجيش على استفسارات وكالة فرانس برس، في بيان مقتضب، جاء فيه:“قصف الجيش الإسرائيلي مركز قيادة لحزب الله”.

وأسفرت تلك الغارة العنيفة عن استشهاد 29 شخصاً على الأقل، وإصابة 67 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية.