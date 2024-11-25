إسرائيل تكشف إنها استهدفت مركز قيادة لـ”حزب الله” في غارتها على منطقة البسطة في بيروت

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN -
قالت إسرائيل، الإثنين، لوكالة فرانس برس إن الغارة التي شنتها طائراتها على منطقة البسطة في وسط بيروت استهدفت مركز قيادة تابعاً لـ“حزب الله”.
وردّ الجيش على استفسارات وكالة فرانس برس، في بيان مقتضب، جاء فيه:“قصف الجيش الإسرائيلي مركز قيادة لحزب الله”.
وأسفرت تلك الغارة العنيفة عن استشهاد 29 شخصاً على الأقل، وإصابة 67 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية.
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