هيئة الأسرى: المعتقل صالح حسونة من مخيم الجلزون يعاني ظروفا صحية صعبة

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، إن المعتقل صالح حسونة (28 عاما) القابع في عيادة سجن "الرملة" يعاني ظروفا صحية صعبة.

زار محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين قبل عدة أيام، المعتقل صالح حسونة (28 عاماً)، من مخيم الجلزون /رام الله، والقابع في عيادة سجن "الرملة".

وأوضحت، أن حسونة من مخيم الجلزون، اعتقلته قوات الاحتلال من منزله بعد أن أطلقت النار على قدميه أكثر من مرة، أمام أعين زوجته وطفله الرضيع، ومن ثم انهالت عليه بالضرب المبرح، ما أدى إلى تفتت ساق اليمنى، ليُنقل إلى "شعاري تصيدك"، حيث مكث فيه 52 يوماً، خضع خلالها لـ7 عمليات جراحية، وتم زرع البلاتين في قدمه، وخضع بتاريخ 11/10/2024 لعملية جراحية تم خلالها نقل عظام من منطقة الخصر إلى القدم، ولا يزال يستعمل الكرسي المتحرك، إذ تم إحضاره لزيارة المحامي وهو مقيد القدمين رغم إصابته، وينتظر إجراء عمليات أخرى لقدمه.

يُذكر أن حسونة معتقل إداريا لمدة 6 أشهر منذ تاريخ 29/02/2024، وتم تمديده لـ6 أشهر أخرى.

كما يعيش المعتقلون في عيادة سجن "الرملة" أوضاعاً صعبة للغاية، حيث كمية الطعام قليلة جداً، ما يؤثر في صحتهم، وهناك من هم بحاجة إلى النقل إلى مستشفيات خارجية، إلا أن إدارة المعتقل تماطل في ذلك، كما يوجد عدد كبير من معتقلي غزة بعيادة سجن "الرملة" ووضعهم الصحي والنفسي صعب جداً، ما انعكس على نفسيات جميع المعتقلين في القسم، وما زاد الوضع استشهاد أكثر من معتقل داخل القسم منذ اندلاع أحداث 7 أكتوبر/2023.

وبينت الهيئة أن محاميها كان من المفترض أن يزور عددا من المعتقلين الموجودين بعيادة معتقل "الرملة"، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، إذ تفاجأ بنقلهم إلى سجون أخرى وهم:

- هايل ضيف الله من رام الله، تم نقله إلى سجن "عوفر".

- مصطفى النعانيش من مخيم طولكرم، تم نقله إلى سجن "مجدو".

- محمد قصاص من طولكرم، تم نقله إلى سجن "مجدو".

- أسامة دعيس، تم نقله إلى سجن "عوفر".

- تحدي الطوخلي من القدس، تم نقله إلى سجن "النقب".

- خالد الهيلي، تم نقله إلى سجن "عوفر".