أصحاب معاصر الزيتون يدعون المزارعين إلى تأخير عمليات القطاف

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال رئيس جمعية كفرسوم الزراعية لمنتجي الرمان المهندس الزراعي عاهد عبيدات، إن موسم الزيتون الحالي يعتبر موسما استثنائيا بامتياز، حيث لم يشهد الأردن ومنذ سنوات عديدة مثل هذا الموسم الذي تميز بعدة عناصر تصب معظمها في مصلحة المزارع الأردني.

وأكد اليوم الاثنين، أن الإنتاج العالي من ثمار الزيتون وفي معظم مناطق المملكة، دعا العديد من معاصر الزيتون عن اعتذارها للمزارعين عن استقبال اي كميات إضافية من ثمار الزيتون ولفترة غير محددة، بسبب امتلاء ساحات المعاصر كافة بكميات كبيرة من الثمار، الأمر الذي سيؤخر من عمليات عصر ثمار الزيتون لمزارعين لفترة طويلة.، وفق وكالة الأنباء الأردنية.





وأوضح أن أصحاب معاصر الزيتون دعوا جميع المزارعين إلى تأخير عمليات القطاف خلال هذه الفترة الحالية، لحين عصر الكميات الكبيرة المتواجدة حاليا في ساحات المعاصر، لافتين الى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمعاصر كبيرة وتتراوح في أغلب المعاصر بين 6- 15 طنا في الساعة الواحدة.

وأضاف أن هذا الموسم قد تميز أيضا بنسبة زيت مرتفعة نسبياً وعلى غير المتوقع، حيث كان من المتوقع ومع زيادة كميات حمل الثمار على الأشجار أن تقل نسبة الزيت في الثمار ولكن حدث العكس.

كما تميز الموسم الحالي بجودة عالية جدا للزيت المستخرج، نتيجة وعي المزارعين بأهمية إنتاج زيت زيتون بجودة عالية وطعم مميز، ومن خلال اتباعهم للممارسات الزراعية السليمة والتي جمعت بين الجودة العالية للزيت من جهة ونسبة الإنتاج العالية أيضا من جهة أخرى.

وأشار عبيدات الى أن أسعار الزيت لهذا الموسم تراوحت بين 100- 120 دينارا للتنكة الواحدة سعة 16 كغم، وهذه الأسعار تعتبر ممتازة لجميع مزارعي الزيتون.