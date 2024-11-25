رغم كونه مطلوباً دولياً.. غالانت يعتزم السفر لواشنطن

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN -يعتزم الدفاع الإسرائيلي المُقال يوآف غالانت السفر إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لعقد اجتماعات مع مسؤولين أمنيين، رغم أنه مطلوب للاعتقال بموجب مذكرة أصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن غالانت سيسافر إلى واشنطن لإجراء اجتماعات مع مسؤولين أمنيين (دون تحديد موعد)، رغم صدور مذكرة اعتقال بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبموجب قرار المحكمة، التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونًا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

إلا أن البيت الأبيض أعرب عن رفضه لمذكرتي الاعتقال، معتبرًا أن المحكمة“ليست لديها صلاحية مقاضاة إسرائيل”، وفق بيان أصدره أحد متحدثي مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض،

كما وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن (لم توقع بلاده على اتفاقية روما) مذكرة الاعتقال بأنها“مشينة”.

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن“جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

كما طلب خان مرة أخرى، في أغسطس/ آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.