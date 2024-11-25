تواصل عدوان الاحتلال على لبنان وتجدد قصف الضاحية الجنوبية لبيروت

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN - تواصل اليوم الاثنين، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في لبنان، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

وتجددت غارات الاحتلال الإسرائيلي على حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت بعد أن تعرضت مناطق الطيونة، والشويفات العمروسية، وبرج البراجنة، والغبيري، والشياح، وحارة حريك ليلة أمس لقصف إسرائيلي عنيف.

كما وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا إلى سكان بلدة حلتا جنوب لبنان مهددا إياهم بالإخلاء تمهيدا لقصف البلدة.

وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته بلدات زبقين، والبازورية، ودير ميماس، ويحمر الشقيف، وجناتا، وزوطر، ودير سريان، وشوكين، وميفدون، وكفر صير، وعين قانا في جنوب لبنان.