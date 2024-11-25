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وكيل وزارة النفط: جائزة (النفط تبتكر 3) تسعى لترسيخ ثقافة الابتكار

11/25/2024 4:36:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 11 (كونا) -- أكد وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح أن جائزة (النفط تبتكر 3) التي أطلقتها الوزارة منتصف شهر أكتوبر الماضي تأتي في إطار السعي لترسيخ ثقافة الابتكار باعتبارها عنصرا أساسيا في التنمية المستدامة.
وشدد الشيخ الدكتور نمر الصباح في بيان صحفي صادر عن وزارة النفط اليوم الاثنين بمناسبة عقدها لقاءات تعريفية للطلبة المشاركين بالجائزة على أن الاستثمار في الأفكار المبدعة هو استثمار في مستقبل القطاع النفطي.
وقال إن الجائزة تهدف إلى خلق بيئة محفزة للمبدعين داخل الوزارة وخارجها إذ تشجع الشباب الكويتي على تقديم حلول وأفكار تعزز من الكفاءة التشغيلية وتدعم الاستدامة في الصناعة النفطية.
وأضاف أن الجائزة تعد خطوة في مسار دعم الاقتصاد المعرفي إذ تسعى الوزارة لأن تكون مثالا يحتذى في تبني الأفكار الإبداعية وتطبيقها وهو ما يتماشى مع رؤية الكويت المستقبلية لبناء قطاع نفطي يتميز بالمرونة والابتكار.
من جانبها قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام البترولي في الوزارة الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح وفق البيان إن اللقاءات التعريفية التي تنظمها الوزارة للطالبات والطلاب تهدف إلى تعريفهم واطلاعهم على الهيكل التنظيمي للوزارة والمهام المختلفة لإداراتها.
وأضافت الشيخة تماضر الصباح أن (النفط تبتكر 3) ليست مجرد منافسة بل هي منصة مهمة لدعم الطاقات الشابة وإبراز دورها في تطوير القطاع النفطي بما يتماشى مع رؤية وزارة النفط للتحول الرقمي.
وأوضحت أن الجائزة تتيح للمشاركين فرصة الاطلاع على التحديات الواقعية التي تواجه القطاع النفطي مما يسهم في تحفيزهم على التفكير الإبداعي وتقديم حلول عملية تعتمد على أحدث التقنيات والابتكارات.
وذكرت أن الوزارة ترى في الجائزة استثمارا في العقول الشابة وتعول على الأفكار الجديدة التي يقدمها الطلبة في تحقيق نقلة نوعية في القطاع مشددة على التزام الوزارة بدعم المشاريع التي تتوافق مع أهدافها المستقبلية.
ولفتت إلى أن الجائزة أثبتت في دوراتها السابقة أنها منصة واعدة لإبراز المواهب الوطنية القادرة على الابتكار مما يؤكد أهمية استمرارية هذا التعاون مع المؤسسات التعليمية لتحفيز الإبداع وتمكين الجيل الجديد من المساهمةالفعالة في مستقبل القطاع.
وأكدت أن الوزارة تؤمن بأن مستقبل القطاع البترولي يعتمد على تطوير كفاءات وطنية تمتلك الرؤية الإبداعية والقدرة على مواجهة التحديات قائلة "سنظل ملتزمين بتقديم كل الدعم للجيل القادم من المبدعين والمساهمة في إحداث تغيير إيجابي ومستدام يعزز من مكانة الكويت في القطاع النفطي العالمي". (النهاية)

خ م / ه ث




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