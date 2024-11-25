(سيتي سكيب) و(الجواهر العربية).. معرضان عالميان تستضيفهما البحرين لتعزيز حركة التجارة وتحفيز السياحة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من خلود العنزي
المنامة - 25 - 11 (كونا) -- ضمن إطار (رؤية البحرين الاقتصادية 2030) الطموحة تستضيف المملكة غدا الثلاثاء وحتى 30 نوفمبر الجاري معرضي (سيتي سكيب) العقاري العالمي و(الجواهر العربية) في إطار جهودها الرامية إلى دعم عجلة التنمية وتعزيز حركة التجارة وتنشيط الاقتصاد وتحفيز القطاع السياحي.
ويهدف المعرضان اللذان سيقامان في (مركز البحرين العالمي للمعارض) برعاية ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد إلى تقديم تجربة استثنائية في استكشاف أحدث المشاريع العقارية الواعدة والاستثمار فيها والتسوق من مختلف العلامات التجارية في صناعة الذهب والمجوهرات.
ويشارك في معرض (سيتي سكيب) العقاري أكثر من 40 عارضا لأكبر المشاريع العقارية في البحرين حيث من المتوقع أن يستقطب ما يزيد على 10 الاف زائر مما يجعله منصة مهمة للمستثمرين والمتخصصين في القطاع العقاري ويعزز من الفرص الاستثمارية التي تساهم في دفع القطاع نحو آفاق أوسع.
ويعتبر هذا الحدث العقاري الذي ينطلق تحت شعار (عش حياة الرفاهية) منصة مميزة لتقديم أحدث الحلول العقارية المبتكرة وعرض آخر المشاريع الرائدة في بيئة استثمارية محفزة.
ويمثل المعرض فرصة استثنائية لعقد الصفقات وإجراء اللقاءات وإقامة الشراكات إذ سيتم تقديم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العقارية وشركات التطوير العقاري والخدمات في هذا القطاع.
ويتزامن مع انعقاده مؤتمر عقاري كبير لمناقشة مواضيع مثل التصميم المعماري والبنية التحتية وسبل تحقيق الاستدامة في القطاع إلى جانب مواضيع أخرى ذات صلة إذ سيجمع أكثر من 25 خبيرا محليا وإقليميا ودوليا لبحث تأثير رؤية البحرين 2030 على التخطيط والتطوير العمراني.
وستلقي المناقشات الضوء على دور الاستثمارات في تحقيق التوازن مع مقومات العيش لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع العقارات وعلى دور التعليم والرعاية الصحية في تحقيق الازدهار وأهمية بناء اقتصاد قائم على المعرفة لدعم النمو في البحرين إضافة إلى بيان أهمية الترفيه في خلق مساحات حيوية تتيح العيش برفاهية.
وفيما يخص معرض (الجواهر العربية) فإنه سيشهد في نسخته ال32 هذا العام العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة وزيادة بنسبة 30 في المئة بعدد العارضين في القاعات المخصصة لسوق الذهب.
وستجمع هذه المنصة العالمية أكثر من 650 علامة تجارية محلية وعالمية وستشمل قطع محدودة الإصدار ومجموعات فريدة في سوق الشرق الأوسط.
وتعزز الفعالية صناعة السياحة بسبب التدفق المتوقع للسياح طلبا لقطع المجوهرات الفاخرة مما يساعد مبادرات الحكومة البحرينية على الترويج للملكة كوجهة للتسوق بما في ذلك استضافة معارض ومهرجانات المجوهرات الدولية.
كما تؤدي إلى دعم صناعة المجوهرات التي تعد لاعبا اقتصاديا رئيسا إذ تساهم بشكل كبير في الاقتصاد البحريني عبر قنوات مختلفة منها خلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية ونمو التسويق.
ويبرز المعرض تراث مملكة البحرين من خلال المصوغات الذهبية الأصيلة فيما سيشارك نخبة من الفنانين الموهوبين في معرض فني تحت عنوان (الفن المزين: جواهر الشرق الأوسط) والذي سيسلط الضوء على دمج التراث مع الحداثة في الفن الشرق أوسطي المعاصر إلىجانب فعاليات أخرى مصاحبة للمعرض.
كما سيتضمن المعرض سلسلة من الحلقات النقاشية بمشاركة مجموعة من المتخصصين في القطاع للحديث عن أحدث الاتجاهاتوالابتكارات في مجال المجوهرات وأهميتها الثقافية.
وفي خطوة بارزة سيطلق معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) كتابا حول مجوهرات العائلة الملكية المصرية كما ستقام جلستين للتدريب تحت عنوان (كيف تقتني مجوهرات مرصعة بالأحجار الكريمة) و(استكشاف جاذبية الألماس الطبيعي والمزروع).
ويصاحب هذا الحدث إقامة معرض العطور العربية بمشاركة واسعة من مختلف العلامات التجارية مما يتيح للزوار استكشاف مجموعة منالعطور الفاخرة.
وتعول مملكة البحرين على مثل استضافة وتنظيم وإقامة مثل هذه المعارض لتعزيز مكانتة المملكة سياحيا بما ينسجم مع استراتيجتها السياحية 2022 2026. (النهاية) خ ن ع / م ج ب
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