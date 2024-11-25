(سيتي سكيب) و(الجواهر العربية).. معرضان عالميان تستضيفهما البحرين لتعزيز حركة التجارة وتحفيز السياحة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من خلود العنزي

المنامة - 25 - 11 (كونا) -- ضمن إطار (رؤية البحرين الاقتصادية 2030) الطموحة تستضيف المملكة غدا الثلاثاء وحتى 30 نوفمبر الجاري معرضي (سيتي سكيب) العقاري العالمي و(الجواهر العربية) في إطار جهودها الرامية إلى دعم عجلة التنمية وتعزيز حركة التجارة وتنشيط الاقتصاد وتحفيز القطاع السياحي.

ويهدف المعرضان اللذان سيقامان في (مركز البحرين العالمي للمعارض) برعاية البحريني الأمير سلمان بن حمد إلى تقديم تجربة استثنائية في استكشاف أحدث المشاريع العقارية الواعدة والاستثمار فيها والتسوق من مختلف العلامات التجارية في صناعة الذهب والمجوهرات.

ويشارك في معرض (سيتي سكيب) العقاري أكثر من 40 عارضا لأكبر المشاريع العقارية في البحرين حيث من المتوقع أن يستقطب ما يزيد على 10 الاف زائر مما يجعله منصة مهمة للمستثمرين والمتخصصين في القطاع العقاري ويعزز من الفرص الاستثمارية التي تساهم في دفع القطاع نحو آفاق أوسع.

ويعتبر هذا الحدث العقاري الذي ينطلق تحت شعار (عش حياة الرفاهية) منصة مميزة لتقديم أحدث الحلول العقارية المبتكرة وعرض آخر المشاريع الرائدة في بيئة استثمارية محفزة.

ويمثل المعرض فرصة استثنائية لعقد الصفقات وإجراء اللقاءات وإقامة الشراكات إذ سيتم تقديم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العقارية وشركات التطوير العقاري والخدمات في هذا القطاع.

ويتزامن مع انعقاده مؤتمر عقاري كبير لمناقشة مواضيع مثل التصميم المعماري والبنية التحتية وسبل تحقيق الاستدامة في القطاع إلى جانب مواضيع أخرى ذات صلة إذ سيجمع أكثر من 25 خبيرا محليا وإقليميا ودوليا لبحث تأثير رؤية البحرين 2030 على التخطيط والتطوير العمراني.

وستلقي المناقشات الضوء على دور الاستثمارات في تحقيق التوازن مع مقومات العيش لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع العقارات وعلى دور التعليم والرعاية الصحية في تحقيق الازدهار وأهمية بناء اقتصاد قائم على المعرفة لدعم النمو في البحرين إضافة إلى بيان أهمية الترفيه في خلق مساحات حيوية تتيح العيش برفاهية.

وفيما يخص معرض (الجواهر العربية) فإنه سيشهد في نسخته ال32 هذا العام العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة وزيادة بنسبة 30 في المئة بعدد العارضين في القاعات المخصصة لسوق الذهب.

وستجمع هذه المنصة العالمية أكثر من 650 علامة تجارية محلية وعالمية وستشمل قطع محدودة الإصدار ومجموعات فريدة في سوق الشرق الأوسط.

وتعزز الفعالية صناعة السياحة بسبب التدفق المتوقع للسياح طلبا لقطع المجوهرات الفاخرة مما يساعد مبادرات الحكومة البحرينية على الترويج للملكة كوجهة للتسوق بما في ذلك استضافة معارض ومهرجانات المجوهرات الدولية.

كما تؤدي إلى دعم صناعة المجوهرات التي تعد لاعبا اقتصاديا رئيسا إذ تساهم بشكل كبير في الاقتصاد البحريني عبر قنوات مختلفة منها خلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية ونمو التسويق.

ويبرز المعرض تراث مملكة البحرين من خلال المصوغات الذهبية الأصيلة فيما سيشارك نخبة من الفنانين الموهوبين في معرض فني تحت عنوان (الفن المزين: جواهر الشرق الأوسط) والذي سيسلط الضوء على دمج التراث مع الحداثة في الفن الشرق أوسطي المعاصر إلىجانب فعاليات أخرى مصاحبة للمعرض.

كما سيتضمن المعرض سلسلة من الحلقات النقاشية بمشاركة مجموعة من المتخصصين في القطاع للحديث عن أحدث الاتجاهاتوالابتكارات في مجال المجوهرات وأهميتها الثقافية.

وفي خطوة بارزة سيطلق معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) كتابا حول مجوهرات العائلة الملكية المصرية كما ستقام جلستين للتدريب تحت عنوان (كيف تقتني مجوهرات مرصعة بالأحجار الكريمة) و(استكشاف جاذبية الألماس الطبيعي والمزروع).

ويصاحب هذا الحدث إقامة معرض العطور العربية بمشاركة واسعة من مختلف العلامات التجارية مما يتيح للزوار استكشاف مجموعة منالعطور الفاخرة.

وتعول مملكة البحرين على مثل استضافة وتنظيم وإقامة مثل هذه المعارض لتعزيز مكانتة المملكة سياحيا بما ينسجم مع استراتيجتها السياحية 2022 2026. (النهاية) خ ن ع / م ج ب