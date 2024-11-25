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الديوان الأميري ينعى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد عبدالعزيز حمود الجراح الصباح

11/25/2024 4:36:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 11 (كونا) -- بسم الله الرحمن الرحيم جاءنا من الديوان الأميري ما يلي: ينعى الديوان الأميري المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد عبدالعزيز حمود الجراح الصباح عن عمر يناهز 76 عاما وسيوارى جثمانه الثرى في الساعة 30:3 من عصر اليوم الاثنين.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
عزاء الرجال/ ديوان المرحوم الشيخ شملان عبدالعزيز حمود الجراح الصباح واخوانه الدعية قطعة 5 شارع 60 منزل 7أ هاتف: 65756217 عزاء النساء/ المسيلة قطعة 7 شارع 10 منزل 122 هاتف: 99011092 عزاء الرجال والنساء الثلاثاء والأربعاء بعد صلاة العصر فقط. (النهاية) ت م

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