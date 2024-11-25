جمعية المحامين الكويتية: دعم كل ما من شأنه تعزيز مسيرة العمل القانوني في الكويت والخليج

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 11 (كونا) -- أكد أمين سر جمعية المحامين الكويتية خالد السويفان اليوم الاثنين حرص الجمعية على دعم كل ما من شأنه تعزيز مسيرة العمل القانوني في الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال السويفان في تصريح صحفي
إن الجمعية ستقيم بعد غد الأربعاء جلسة حوارية على هامش فعاليات الأسابيع الخليجية المصاحبة لمؤتمر القمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدورة الـ45 التي تستضيفها الكويت مطلع الشهر المقبل.
وأوضح أن الجلسة التي ستقام بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ستكون تحت عنوان (جهود دول المجلس في المجال القانوني والتشريعي - الذكاء الاصطناعي ورقمنة القطاع العدلي في دول المجلس).
وأشار إلى أن الجلسة تهدف إلى تبادل الخبرات ونقل الجهود التي تبذلها الدول المشاركة في القمة بالمجال القانوني والتشريعي لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من تجارب قانونية رائدة.
وأكد السويفان حرص جمعية المحامين الكويتية على مواصلة عملها على تعزيز المشاركة الإيجابية والفعالة والمميزة لدعم دورها على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح أن الجميعة ستقيم كذلك بالتعاون مع اتحاد المحامين الخليجين (ملتقى المحامين والقانونيين الخليجيين) الذي سيشهد العديد من الفعاليات والجلسات.
ولفت إلى حرص الجمعية على توفير جميع الإمكانات لإقامة الأنشطة والفعاليات المختلفة على هامش القمة الخليجية الـ45 وهو ما سيسهم في تعريف المحامين عموما وحديثي التخرج خصوصا بدور مجلس التعاون الخليجي وإنجازاته على جميع المستويات والصعد.(النهاية)
خ د
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