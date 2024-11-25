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جمعية المحامين الكويتية: دعم كل ما من شأنه تعزيز مسيرة العمل القانوني في الكويت والخليج

11/25/2024 4:36:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 11 (كونا) -- أكد أمين سر جمعية المحامين الكويتية خالد السويفان اليوم الاثنين حرص الجمعية على دعم كل ما من شأنه تعزيز مسيرة العمل القانوني في الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال السويفان في تصريح صحفي إن الجمعية ستقيم بعد غد الأربعاء جلسة حوارية على هامش فعاليات الأسابيع الخليجية المصاحبة لمؤتمر القمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدورة الـ45 التي تستضيفها الكويت مطلع الشهر المقبل.
وأوضح أن الجلسة التي ستقام بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ستكون تحت عنوان (جهود دول المجلس في المجال القانوني والتشريعي - الذكاء الاصطناعي ورقمنة القطاع العدلي في دول المجلس).
وأشار إلى أن الجلسة تهدف إلى تبادل الخبرات ونقل الجهود التي تبذلها الدول المشاركة في القمة بالمجال القانوني والتشريعي لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من تجارب قانونية رائدة.
وأكد السويفان حرص جمعية المحامين الكويتية على مواصلة عملها على تعزيز المشاركة الإيجابية والفعالة والمميزة لدعم دورها على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح أن الجميعة ستقيم كذلك بالتعاون مع اتحاد المحامين الخليجين (ملتقى المحامين والقانونيين الخليجيين) الذي سيشهد العديد من الفعاليات والجلسات.
ولفت إلى حرص الجمعية على توفير جميع الإمكانات لإقامة الأنشطة والفعاليات المختلفة على هامش القمة الخليجية الـ45 وهو ما سيسهم في تعريف المحامين عموما وحديثي التخرج خصوصا بدور مجلس التعاون الخليجي وإنجازاته على جميع المستويات والصعد.(النهاية)

خ د



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