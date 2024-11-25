وزارة العدل: تداول 98 عقارا بقيمة 32 مليون دينار الأسبوع الماضي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 11 (كونا) -- أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل اليوم الاثنين تداول 98 عقدا عقاريا في البلاد خلال الأسبوع الماضي بقيمة إجمالية بلغت 32 مليون دينار كويتي (نحو 6ر105 مليون دولار أمريكي).
وقالت الإحصائية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة عن تداولات الأسبوع الماضي (ما بين 17 و21 نوفمبر الجاري) إن عقود العقار الخاص جاءت في الصدارة بـ79 عقارا بقيمة 7ر20 مليون دينار (نحو 68 مليون دولار).
وذكرت أن عقود العقار الاستثماري جاءت ثانيا بتداول 18 عقارا بقيمة 11 مليون دينار (نحو 36 مليون دولار) فيما شهد العقار التجاري بيع عقار واحد بقيمة 310 آلاف دينار (حوالي مليون دولار) فيما لم يشهد الشريط الساحلي أو المعارض أو المخازن أو الصناعي أي تحرك خلال الأسبوع الماضي.
وأظهرت الإحصائية حسب التوزيع الجغرافي تداول 7 عقود بالعقار الخاص وعقد وحيد في العقار الاستثماري ومثله في العقار التجاري في محافظة العاصمة فيما جرى تداول 9 عقارات خاصة و5 عقارات استثمارية في محافظة حولي بينما تم تداول 10 عقارات في (الخاص) بالفروانية.
وأشارت إلى أن محافظة مبارك الكبير شهدت تداول ثلاثة عقود في العقار الخاص فيما شهدت محافظة الأحمدي أكبر عدد لجهة التداولات من خلال 46 عقدا في الخاص و12 عقدا في العقارات الاستثمارية بينما اقتصرت تداولات محافظة الجهراء على أربعة عقود في العقار الخاص. (النهاية)
ف ن ك / ه ث
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