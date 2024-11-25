رئيس مجلس الوزراء بالإنابة يستقبل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 11 (كونا) -- استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في قصر بيان اليوم الاثنين الوزير المنتدب لدى وزير
الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أول ركن السعيد شنقريحه والوفد المرافق له.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحفي أنه تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي رحب من خلالها الشيخ فهد اليوسف بالضيف الكريم والوفد المرافق له في بلدهم الثاني الكويت مشيدا بعمق العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين وتعاونهما المشترك على مختلف الصعد والمستويات لاسيما المتعلقة منها بالشؤون العسكرية. (النهاية) ع ج ر
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