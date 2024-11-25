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رئيس مجلس الوزراء بالإنابة يستقبل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري

11/25/2024 4:36:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 11 (كونا) -- استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في قصر بيان اليوم الاثنين الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أول ركن السعيد شنقريحه والوفد المرافق له.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحفي أنه تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي رحب من خلالها الشيخ فهد اليوسف بالضيف الكريم والوفد المرافق له في بلدهم الثاني الكويت مشيدا بعمق العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين وتعاونهما المشترك على مختلف الصعد والمستويات لاسيما المتعلقة منها بالشؤون العسكرية. (النهاية) ع ج ر

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