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تجارة عمان تدعو لتكامل اقتصادي أردني لبناني

11/25/2024 4:33:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- دعا رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، لاتخاذ خطوات عملية للوصول إلى تكامل اقتصادي وتوأمة اقتصادية بين الأردن ولبنان.
وأكد، خلال محاضرة ألقاها في منتدى الأعمال اللبناني الأردني بعمان، أن الروابط التي تجمع بين البلدين تحتم على القطاع الخاص استثمارها لتحقيق المزيد من المنافع الاقتصادية والتجارية للطرفين.
وبحسب بيان للغرفة، أمس، لفت الحاج توفيق، خلال المحاضرة التي حضرها سيدات ورجال أعمال ومستثمرون ومديرون تنفيذيون لبنانيون مقيمون بالمملكة، ونائب السفير اللبناني في المملكة جورج فاضل، إلى أن الوقوف مع لبنان الشقيق يعد واجبا أخلاقيا وقوميا ووطنيا.
وبين أن مجلس إدارة الغرفة سيقوم، بالتنسيق مع رئيس المنتدى والسفارة اللبنانية، بزيارة المستثمرين اللبنانيين في مواقعهم بهدف تسليط الضوء على الاستثمارات اللبنانية في الأردن والوقوف على احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
وأشار إلى أهمية تشكيل مجلس استثماري لبناني أردني مشترك بين الغرفة والمستثمرين اللبنانيين ومديري الشركات المقيمين بالمملكة، مؤكدا استعداد "تجارة عمان" لترتيب لقاءات مع الجهات المعنية لمعالجة أي قضايا تواجه المستثمرين اللبنانيين بالمملكة.
وجدد الحاج توفيق دعوته لإقامة معرض تجاري لبناني في الأردن، ودعوة أصحاب أعمال من الدول العربية لزيارته، والاطلاع على المنتجات اللبنانية والترويج لها، وليكون الأردن نقطة لقاء بين القطاع الصناعي اللبناني والدول العربية.
وأوضح ضرورة بناء شراكات استراتيجية بين رجال الأعمال الأردنيين واللبنانيين من خلال إقامة مصانع أو فروع للشركات اللبنانية في الأردن، حيث يمتلك لبنان خبرات متقدمة في بعض القطاعات التي يمكن أن تسهم في تطوير الاقتصاد الأردني.-(بترا)

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