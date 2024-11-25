تجارة عمان تدعو لتكامل اقتصادي أردني لبناني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- دعا رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، لاتخاذ خطوات عملية للوصول إلى تكامل اقتصادي وتوأمة اقتصادية بين الأردن ولبنان.
وأكد، خلال محاضرة ألقاها في منتدى الأعمال اللبناني الأردني بعمان، أن الروابط التي تجمع بين البلدين تحتم على القطاع الخاص استثمارها لتحقيق المزيد من المنافع الاقتصادية والتجارية للطرفين.
وبحسب بيان للغرفة، أمس، لفت الحاج توفيق، خلال المحاضرة التي حضرها سيدات ورجال أعمال ومستثمرون ومديرون تنفيذيون لبنانيون مقيمون بالمملكة، ونائب السفير اللبناني في المملكة جورج فاضل، إلى أن الوقوف مع لبنان الشقيق يعد واجبا أخلاقيا وقوميا ووطنيا.
وبين أن مجلس إدارة الغرفة سيقوم، بالتنسيق مع رئيس المنتدى والسفارة اللبنانية، بزيارة المستثمرين اللبنانيين في مواقعهم بهدف تسليط الضوء على الاستثمارات اللبنانية في الأردن والوقوف على احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
وأشار إلى أهمية تشكيل مجلس استثماري لبناني أردني مشترك بين الغرفة والمستثمرين اللبنانيين ومديري الشركات المقيمين بالمملكة، مؤكدا استعداد "تجارة عمان" لترتيب لقاءات مع الجهات المعنية لمعالجة أي قضايا تواجه المستثمرين اللبنانيين بالمملكة.
وجدد الحاج توفيق دعوته لإقامة معرض تجاري لبناني في الأردن، ودعوة أصحاب أعمال من الدول العربية لزيارته، والاطلاع على المنتجات اللبنانية والترويج لها، وليكون الأردن نقطة لقاء بين القطاع الصناعي اللبناني والدول العربية.
وأوضح ضرورة بناء شراكات استراتيجية بين رجال الأعمال الأردنيين واللبنانيين من خلال إقامة مصانع أو فروع للشركات اللبنانية في الأردن، حيث يمتلك لبنان خبرات متقدمة في بعض القطاعات التي يمكن أن تسهم في تطوير الاقتصاد الأردني.-(بترا)
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