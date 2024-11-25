أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مقتربة من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، مدعومة بانخفاض الدولار، والطلب على الملاذ الآمن، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات لاستجلاء توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).



ووفقا لوكالة "بلومبيرغ " للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة لتصل إلى 2719.19 دولار للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة لتصل إلى 2721.10 دولار للأوقية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 31.39 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.34 بالمئة إلى 966.88 دولار، وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1017.28 دولار للأوقية.

