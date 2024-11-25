أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مقتربة من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، مدعومة بانخفاض الدولار، والطلب على الملاذ الآمن، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات لاستجلاء توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ " للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة لتصل إلى 2719.19 دولار للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة لتصل إلى 2721.10 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 31.39 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.34 بالمئة إلى 966.88 دولار، وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1017.28 دولار للأوقية.
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