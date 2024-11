الطاقة وشركة صينية توقعان مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وقع الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع المدير الإقليمي لشركة Hangzhou Huading New Co. Ltd الصينية (HDsolar) السيد Zhu Xiufeng، بهدف إعداد دراسات جدوى لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر في الأردن.



وعن تفاصيل المذكرة، قال الوزير الخرابشة عقب التوقيع، إن المذكرة الموقعة مع الشركة تهدف إلى توليد 400 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، وتحدد الإطار العام للتعاون مع الشركة لغايات تسهيل وتمكينها من عمل دراسة جدوى أولية لإنشاء مشروع جديد للهيدروجين الأخضر، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الدراسات الاولية للشركة وفي ضوء النتائج ستستمر الوزارة مع الشركة وصولاً إلى الاتفاقية الاستثمارية النهائية للمشروع.



من جانبه قال المدير التنفيذي للشركة ma siji إن هذه الاتفاقية لإنتاج الهيدروجين الاخضر مهمة جداً للأردن، وتسهم في رفع معدلات الاستثمار، مضيفا أن هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها على مستوى العالم.



وحضر حفل التوقيع أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام، والمهندسين المعنيين بمتابعة ملف الهيدروجين الأخضر في الوزارة وممثلين عن الشركة.

وتملك شركة (Hangzhou Huading New Energy Co. Ltd) خبرات في تطوير مشروعات توليد الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية (PV) والطاقة الشمسية المركزة (CSP) حيث قامت الشركة بتصنيع منتجات أكثر من 1000 مشروع للطاقة الكهروضوئية في جميع أنحاء العالم.



‏‎يذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الشركة هي الرابعة عشر من نوعها في إنتاج الهيدروجين الأخضر و الأمونيا الخضراء لتوسيع أطر الاستثمار في هذا المجال، مما يحقق رؤية الوزارة وطموحات قطاع الطاقة بأن يكون الأردن مركزاً إقليمياً وعالمياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين من خلال المذكرات الموقعة سابقاً.



ويذكر أن 8 من المستثمرين في الهيدروجين الأخضر في الاردن قاموا بتقديم دراسات الجدوى الأولية لمشاريعهم، 3 منهم في المراحل النهائية من إعداد الدراسة، حيث من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر تحت الدراسة إلى 28 مليار دولار بحلول عام 2030.