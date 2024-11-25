الطاقة وشركة صينية توقعان مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وقع الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع المدير الإقليمي لشركة Hangzhou Huading New Co. Ltd الصينية (HDsolar) السيد Zhu Xiufeng، بهدف إعداد دراسات جدوى لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر في الأردن.



وعن تفاصيل المذكرة، قال الوزير الخرابشة عقب التوقيع، إن المذكرة الموقعة مع الشركة تهدف إلى توليد 400 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، وتحدد الإطار العام للتعاون مع الشركة لغايات تسهيل وتمكينها من عمل دراسة جدوى أولية لإنشاء مشروع جديد للهيدروجين الأخضر، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الدراسات الاولية للشركة وفي ضوء النتائج ستستمر الوزارة مع الشركة وصولاً إلى الاتفاقية الاستثمارية النهائية للمشروع.



من جانبه قال المدير التنفيذي للشركة ma siji إن هذه الاتفاقية لإنتاج الهيدروجين الاخضر مهمة جداً للأردن، وتسهم في رفع معدلات الاستثمار، مضيفا أن هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها على مستوى العالم.



وحضر حفل التوقيع أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام، والمهندسين المعنيين بمتابعة ملف الهيدروجين الأخضر في الوزارة وممثلين عن الشركة.

وتملك شركة (Hangzhou Huading New Energy Co. Ltd) خبرات في تطوير مشروعات توليد الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية (PV) والطاقة الشمسية المركزة (CSP) حيث قامت الشركة بتصنيع منتجات أكثر من 1000 مشروع للطاقة الكهروضوئية في جميع أنحاء العالم.



‏‎يذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الشركة هي الرابعة عشر من نوعها في إنتاج الهيدروجين الأخضر و الأمونيا الخضراء لتوسيع أطر الاستثمار في هذا المجال، مما يحقق رؤية الوزارة وطموحات قطاع الطاقة بأن يكون الأردن مركزاً إقليمياً وعالمياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين من خلال المذكرات الموقعة سابقاً.



ويذكر أن 8 من المستثمرين في الهيدروجين الأخضر في الاردن قاموا بتقديم دراسات الجدوى الأولية لمشاريعهم، 3 منهم في المراحل النهائية من إعداد الدراسة، حيث من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر تحت الدراسة إلى 28 مليار دولار بحلول عام 2030.