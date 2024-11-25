مسيرة تطالب بالإفراج عن عمران خان في إسلام أباد

اقتربت مسيرة نظّمها مئات من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، من العاصمة إسلام أباد اليوم الاثنين، للمطالبة بإطلاق سراحه، وسط إجراءات أمنية مشددة وتعطيل واسع للحياة اليومية.



وفرضت السلطات إغلاقًا أمنيًا في العاصمة على مدى اليومين الماضيين لصد المتظاهرين الذين دعاهم خان للتوجه إلى والاعتصام هناك. وتم إغلاق الطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة بالحاويات، مع انتشار مكثف لقوات الشرطة وقوات الأمن شبه العسكرية المجهزة بمعدات مكافحة الشغب.



وأغلقت الحكومة أيضًا وسائل النقل العام بين المدن ومحطاتها في إقليم البنجاب الشرقي، بهدف منع المتظاهرين، ومعظمهم من أعضاء حزب عمران خان "حركة الإنصاف الباكستانية"، من الوصول إلى العاصمة.



وقالت وزيرة الإعلام في الإقليم، عظمى بخاري: "لن نسمح لهم باقتحام العاصمة"، مشيرة إلى اعتقال نحو 80 من أنصار خان. وأكدت وقوع إصابات بين ضباط الشرطة خلال اشتباكات وأعمال شغب في بعض المناطق.



وتزامن هذا التصعيد مع تعزيز التدابير الأمنية في إسلام أباد استعدادًا لزيارة رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، المقررة اليوم الاثنين.



واتهم حزب عمران خان الحكومة باستخدام العنف لقمع المتظاهرين، زاعمًا اعتقال مئات العمال والقيادات، بل وفتح النار بالذخيرة الحية على المحتجين، وفقًا لما ذكره شاوكت يوسفزاي، أحد مساعدي خان، في مقابلة مع قناة "جيو نيوز".



وذكرت الشرطة في بيان أن التجمعات محظورة في العاصمة، كما تم إغلاق المدارس في إسلام أباد ومدينة روالبندي المجاورة، مع بطء في خدمات الإنترنت وتطبيق واتساب.



ووصف خان المسيرة بأنها "الدعوة الأخيرة"، وهي واحدة من عدة احتجاجات نظمها حزبه منذ اعتقاله في أغسطس الماضي. وشهدت الاحتجاجات السابقة في إسلام أباد، مثل تلك التي وقعت في أكتوبر، أحداث عنف.



وتقود المسيرة الحالية زوجة خان الثالثة، بشرى بيبي، بمشاركة علي أمين غاندابور، وزير رئيس إقليم خيبر بختونخوا. وقد وصلت المسيرة إلى مشارف إسلام أباد مساء الأحد.



وكان خان قد أُطيح به من السلطة عبر تصويت برلماني في عام 2022 بعد خلاف مع الجيش الباكستاني، الذي يُعد القوة الأكثر تأثيرًا في السياسة الباكستانية. ويواجه خان اتهامات تتراوح بين الفساد والتحريض على العنف، وهي اتهامات ينفيها بشدة هو وحزبه.- وكالات





