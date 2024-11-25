موسكو تستضيف المنتدى الدولي الأول حول الثقافة والإعلام والرقمنة

MENAFN - AETOSWire) شهد المنتدى الدولي الأول حول "الثقافة والإعلام والرقمنة"، الذي أُقيم في موسكو يومي 13 و14 نوفمبر، حضور أكثر من 5000 مشارك، من بينهم 100 متحدث محلي و28 متحدثاً دولياً متخصصين في مجالات السينما، والإعلام الجديد، والعلاقات العامة والتسويق، وتقنيات المعلومات، والرياضات الإلكترونية، وتطوير الألعاب. اجتمع ممثلون عن قطاع الإبداع، بما في ذلك مدراء وسائل الإعلام، والمخرجين، والمنتجين، من 16 دولة في هذه الفعالية الهامة.

وكان للسينما دور محوري في المنتدى، حيث تولّى المخرج الصربي الشهير أمير كوستاريكا رئاسة المنتدى الفخرية. وفي هذا السياق قال كوستاريكا: "موسكو ليست مجرد مدينة – فهي تضم أكثر من 13 مليون شخص، أي ما يعادل ضعف عدد سكان صربيا. الطاقة هنا مذهلة. الناس يعبّرون عن مشاعرهم ومخاوفهم بصدق، وأعتقد أن نبض المدينة يكمن في التواصل الحي بين سكانها."

وشارك في البرنامج مخرجون بارزون مثل أوليفر ستون (الولايات المتحدة) ولوك بيسون (فرنسا)، إلى جانب نقاد السينما ومدراء منصات البث الروسية الرائدة ومختصين دوليين في الإعلام، لمناقشة مستقبل السينما ودورها المتطور في المجالات الإبداعية.

وخلال مشاركته قال لوك بيسون: "في كل بلد هناك شيء استثنائي. من المهم أن يحافظ الناس على التواصل عبر الفن. فقد صنع تاركوفسكي أفلاماً ساحرة – عرضت مؤخراً فيلم "Stalker" لابني، وكان مفتوناً به. هذه هي روعة السينما – تتيح لنا الحفاظ على الروابط بغض النظر عما يجري في العالم. عندما أصنع أفلاماً، أستلهم من كل مكان. لقد صوّرت فيلماً في موسكو لمدة أسبوع، إنها مدينة ذات جمال مذهل! لقاء الروس كان متعة حقيقية بالنسبة لي."

أبرز فعاليات المنتدى

تضمّن برنامج المنتدى خمس محاور رئيسية: السينما والإعلام الجديد، والذكاء الاصطناعي كشريك في الإبداع، ,الفضاءات الافتراضية، ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية، ومنصات التواصل الجديدة، والاقتصاد الرقمي للمجالات الإبداعية. وخلال 31 جلسة، تعاون الخبراء العالميون والمحليون على صياغة مستقبل المجالات الإبداعية ووضع أسس شراكات دولية فعالة لإنتاج وتوزيع المحتوى.

كما استضاف المنتدى رواد محليين ودوليين في المجالات الإبداعية. من بين أبرز المشاركين، تيناتين كانديلاكي، نائب المدير العام لمجموعة "غازبروم ميديا"، وكيريل ديدنوك، مؤسس وكالة الاتصالات "ديدينوك تيم"، وروبرتو بانشفيدزي، مبرمج ومدير وسيلة إعلام ورائد أعمال، وغافرييل غوردييف، المنتج العام في "أوكو". ومن الضيوف الدوليين، أمير رضا، مدير برنامج تحليل الأفلام في التلفزيون الإيراني، وكونغ سايون، الرئيس التنفيذي لشركة "بيزميتا"، وليانغ دو، منتج وموزع ومخرج من الصين، وسباستيان كوت، المدير التنفيذي لاستوديو "إكوي" والمتخصص في الثقافة الرقمية.

محاور النقاش الرئيسية

في اليوم الأول، تضمنت جلسة " الاتصال / التواصل من أجل المستقبل"، التي ترأسها أمير كوستاريكا (صربيا) وأوليفر ستون (الولايات المتحدة)، نقاشات حول كيفية تعزيز نظم الاتصال الحديثة والإعلام الناشئ للحوار البناء بين مختلف الجماعات. كما قدم المشاركون استراتيجيات لإطلاق الإمكانيات الكامنة للمجالات الإبداعية والإعلام الجديد.

وقال أوليفر ستون: "السينما هي فن إعادة سرد القصص بينما لاكتشاف معاني جديدة بداخلها. ونحن لا نمل أبداً من سماع القصة ذاتها لأن السينما تبرزها بأسلوب جديد."

وتناولت النقاشات أيضاً تأثير وسائل التواصل الحديثة على الاتجاهات الثقافية والسياسية والاجتماعية العالمية، مع التركيز على ضمان الشفافية والمصداقية في ظل صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل.

في اليوم الثاني، شاركت شخصيات بارزة في جلسة عامة بعنوان "مشهد الإعلام المستقبلي: رؤى وتحديات جديدة"، حيث استعرض رواد القطاع تطور النظام الإعلامي. وناقش دميتري باشوتين، رئيس التخطيط الاستراتيجي في المجموعة الوطنية للإعلام، التلفزيون والمجالات الإبداعية الروسية، بينما تناول سباستيان كوت دور الرقمنة في تشكيل الإعلام الحديث.

آفاق جديدة للمجالات الإبداعية

استعرض المنتدى مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك اقتصاديات الإعلام الجديد، والتفاعل بين السينما والمنصات الناشئة، وتوجهات الاتصال، ودور صناعة الألعاب في تشكيل المشهد الإعلامي الجديد، وتأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على المجالات الإبداعية. كما ناقش الخبراء سبل الحفاظ على رأس المال البشري وتطويره في هذا القطاع.

عُقد المنتدى في موقع "تاو" داخل استوديوهات "موسفيلم"، مما شكّل بداية فصل جديد للفعاليات الكبرى في موسكو.