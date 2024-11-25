انخفاض أسعار النفط إثر عمليات جني الأرباح - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع جني المستثمرين للأرباح بعد مكاسب ناهزت 6% على مدار الأسبوع الماضي إثر تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنسبة 0.73% أو 55 سنتاً إلى 74.62 دولار للبرميل .



وتراجعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.81% أو ما يعادل 58 سنتاً إلى 70.66

دولار للبرميل.

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حقق كلا الخامين مكاسب بنحو 6% على مدار الأسبوع الماضي، بعدما تصاعدت التوترات الجيوسياسية العالمية نتيجة هجوم أوكرانيا على روسيا بصواريخ بعيدة المدى بريطانية وأمريكية الصنع، لترد روسيا بإطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى.



قال“ييب جون رونج” استراتيجي الأسواق في“آي جي ماركتس” في تصريح لوكالة“رويترز”، إن روسيا وأوكرانيا تتصارعان على كسب بعض النفوذ قبل أية مفاوضات مستقبلية خلال إدارة الرئيس الأمريكي الجديد“دونالد ترامب”، وهذا من شأنه دعم أسعار النفط ضمن نطاق 70 دولاراً و80 دولاراً للبرميل.



وعلى صعيد آخر، مررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي قراراً بإلزام إيران بتعزيز تعاونها معها، لترد طهران على هذه الخطوة باتخاذ تدابير من بينها تفعيل أجهزة طرد مركزي جديدة تستخدم في تخصيب اليورانيوم.



أثار هذا التحرك الإيراني مخاوف المستثمرين تجاه استهداف الإدارة الأمريكية القادمة قطاع النفط الإيراني بمزيد من العقوبات من شأنها التأثير سلباً على الإمدادات العالمية.

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