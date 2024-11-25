انخفاض أسعار النفط إثر عمليات جني الأرباح - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع جني المستثمرين للأرباح بعد مكاسب ناهزت 6% على مدار الأسبوع الماضي إثر تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.
انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنسبة 0.73% أو 55 سنتاً إلى 74.62 دولار للبرميل .
وتراجعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.81% أو ما يعادل 58 سنتاً إلى 70.66
دولار للبرميل.
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حقق كلا الخامين مكاسب بنحو 6% على مدار الأسبوع الماضي، بعدما تصاعدت التوترات الجيوسياسية العالمية نتيجة هجوم أوكرانيا على روسيا بصواريخ بعيدة المدى بريطانية وأمريكية الصنع، لترد روسيا بإطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى.
قال“ييب جون رونج” استراتيجي الأسواق في“آي جي ماركتس” في تصريح لوكالة“رويترز”، إن روسيا وأوكرانيا تتصارعان على كسب بعض النفوذ قبل أية مفاوضات مستقبلية خلال إدارة الرئيس الأمريكي الجديد“دونالد ترامب”، وهذا من شأنه دعم أسعار النفط ضمن نطاق 70 دولاراً و80 دولاراً للبرميل.
وعلى صعيد آخر، مررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي قراراً بإلزام إيران بتعزيز تعاونها معها، لترد طهران على هذه الخطوة باتخاذ تدابير من بينها تفعيل أجهزة طرد مركزي جديدة تستخدم في تخصيب اليورانيوم.
أثار هذا التحرك الإيراني مخاوف المستثمرين تجاه استهداف الإدارة الأمريكية القادمة قطاع النفط الإيراني بمزيد من العقوبات من شأنها التأثير سلباً على الإمدادات العالمية.
المصدر:
MENAFN25112024000202011048ID1108921591
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