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انخفاض الدولار وعوائد الديون الأمريكية بعد اختيار ترامب المرشح لمنصب وزير الخزانة - جريدة البورصة

11/25/2024 4:25:51 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع مؤشر الدولار وعوائد الديون السيادية الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد اختيار الرئيس المنتخب“دونالد ترامب” لـ“سكوت بيسنت” مرشحاً لتولي منصب وزير الخزانة خلال ولايته الثانية.

أدى ترشيح“بيسنت” للمنصب إلى طمأنة مستثمري السندات السيادية بشأن مستقبل السوق خلال إدارته، إذ يتمتع بخبرة سابقة في الأسواق المالية، ويؤيد اتباع سياسة مالية محافظة.

موضوعات متعلقة تراجع أسعار الذهب بعد ارتفاعها خمس جلسات متتالية الصين تُثبت سعر الفائدة على القروض متوسطة الأمد عند 2% الأسهم اليابانية تلامس أعلى مستوياتها في أسبوع رغم ارتفاع الين

تسبب ذلك في انخفاض عائد السندات العشرية الأمريكية -العائد القياسي- بمقدار 7.8 نقطة إلى 4.332%، حيث يتناسب العائد على السند عكسياً مع سعره.

وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً 7.7 نقطة إلى 4.518%، والعائد على نظيرتها لأجل عامين بمقدار 3.4 نقطة إلى 4.335%.

ونتيجة لزيادة الإقبال على حيازة الديون السيادية، فقد مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية- بعض الزخم، لينخفض بنسبة 4.8% إلى 107 نقاط.

شكك“راي أتريل” رئيس قسم بحوث أسعار الصرف في“إن إيه بي” في أن يكون ضعف الدولار بسبب ترشيح“بيسنت” للمنصب، نظراً لإشادته بقوة العملة الأمريكية عقب فوز“ترامب” بالانتخابات، وفق ما ذكر في تصريح لوكالة“رويترز”.

وبالإضافة لذلك، أبدى“بيسنت” دعمه لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات، لذا من المرجح أن ألا يستمر انخفاض مؤشر الدولار لفترة طويلة.

المصدر:

MENAFN25112024000202011048ID1108921590

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