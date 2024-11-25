هل تنضم شركات جديدة إلى حالاً فى نادى اليونيكورن؟

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت مصر فى السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً فى منظومة ريادة الأعمال مع التزايد المستمر للشركات الناشئة، وتشجيع الحكومات للشباب على الإبداع، والمخاطرة، وتقديم عدة تسهيلات لهم تمكنهم من الاستمرار فى توسعة مؤسساتهم، عن طريق تمويلات لهذه الشركات وإعفاءات ضريبية وتسهيلات فى إجراءات التأسيس وغيرها من الأمور.

وعلى الرغم من الدعم المقدم للشركات الناشئة المصرية من قبل الحكومة، فإن مصر تستحوذ على مقعد واحد فى نادى شركات“اليونيكورن” منذ العام الماضي.

موضوعاتأرباح“الكابلات الكهربائية” ترتفع إلى 1.3 مليار جنيه خلال 9 أشهر الحكومة تبحث مقترحات تنفيذ مشروعات سكنية في محافظة بورسعيد 15 ديسمبر.. عمومية“أرابيا إنفستمنتس” تبحث تقسيم الشركة بالقيمة الدفترية

ويعد“اليونيكورن” مصطلحًا اقتصاديًا يطلق على الشركات الصاعدة التى يتخطى رأسمالها مليار دولار.

وقال مصطفى خاطر، مدير النمو والتنمية بـ“الجريك كامبس”، إن عدد الشركات التى تتأهل لنادى“اليونيكورن” يعتمد على طبيعة السوق فى كل بلد، وباختلاف طبيعة الأسواق تفاوت أعداد هذا النوع من الشركات فى كل سوق، مشيرًا إلى أن عدد الشركات الناشئة فى مصر قليل مقارنة بباقى الأسواق، وبالتالى عدد شركات“اليونيكورن” المصرية أقل.

وأوضح خاطر أن أحد أسباب قلة عدد شركات“اليونيكورن” هو أن صعود الشركات الناشئة لمرحلة تجعلها تنافس الشركات الأخرى يستغرق وقتًا أطول من الطبيعى بسبب طبيعة السوق المصري، وأن الشركات الناشئة تحتاج للعمل على طاقتها التنظيمية على مستوى الفرد والمجموعة.

وأضاف أن تحريك سعر الصرف الأخير تسبب فى بعض العقبات للشركات الناشئة المتخصصة فى التكنولوجيا، بسبب أن الشركات تشترى نظام الـ APIs – واجهة برمجة التطبيقات – بالعملة الصعبة، ومع ارتفاع سعر الصرف، زادت التكاليف التشغيلية الخاصة بالشركات الناشئة التكنولوجية، مما أدى إلى تراجع أرباحها أو تأخر توجهها نحو نادى اليونيكورن.

وأوضح خاطر أن الحل الأساسى لمشكلة قلة أعداد شركات“اليونيكورن” فى مصر، هو إدخال مواد دراسية لطلاب المدارس تشمل إدارة الأعمال، وإدارة المخاطر، لإنشاء جيل مفكر ومبدع يخطط لمشروعات مبتكرة من وقت مبكر.

وتابع أن التعليم الجامعى لا يجب أن يكون هو السبيل الوحيد الذى يتجه إليه جميع طلاب المدارس؛ ويجب تغيير المناهج التعليمية لتأهيل الطلاب لسوق العمل، مضيفًا مثالًا ببيل جيتس وستيف جوبس اللذين لم يكملا تعليمهما الجامعى ومع ذلك كانا ناجحين فى مجالاتهما.

وكانت الحكومة قد عملت على تسهيل العقبات أمام الشركات الناشئة، وأصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى 11 سبتمبر الماضي، قرارًا بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وفى نفس الوقت أعلنت وزارة المالية عن حزمة من التسهيلات الضريبية تضم نظام ضريبى مبسط ومتكامل للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 15 مليون جنيه، والتى تشمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورواد الأعمال و”الفرى لانسرز”، والمهنيين أيضًا.

وقالت مارجريت أنور، رئيس قطاع الشركات والأبحاث بشركة إجزيتس للاستشارات الإدارية، إن قلة أعداد الشركات الناشئة المؤهلة لدخول“اليونيكورن” فى مصر ترجع إلى عدة أسباب منها أسباب عالمية مثل الأزمات الاقتصادية، والتوترات السياسية التى تؤثر فى سلاسل الإمدادات، ومعدلات التضخم.

وأضافت أنور، أن من أسباب قلة الأعداد أيضًا هى أسباب محلية، مثل افتقار السوق المصرى إلى الأفكار والابتكارات الجديدة فى الصناعات الأساسية، وقلة المهارات المتخصصة فى مجالات مثل الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات وهندسة البرمجيات، وضعف البنية التحتية التكنولوجية، وسعر الصرف الذى يشكل إعاقة للاستيراد بالعملة الصعبة على الشركات الناشئة، مما يسبب حذرًا للمستثمرين سواء فى الخارج أو الداخل بسبب عدم توفير السيولة الدولارية الكافية والعائد القليل على الاستثمار، والقدرة الشرائية الضعيفة التى تعيق عملية النمو السريع، إضافة إلى أن تأسيس الشركات يحتاج وقتًا طويلًا بسبب اللوائح والرقابة فى التخصصات التى تخضع لذلك.

وأشارت إلى ضرورة اتحاد كل الأطراف المعنية لزيادة عدد شركات“اليونيكورن” وتوفير بيئة تنظيمية مشجعة تساعد على الاستثمار فى الشركات وتطوير مهارات الشباب لخلق بيئة آمنة للمستثمرين، وتدريب رواد الأعمال على التكيف وإيجاد الحلول للتعامل مع ظروف السوق المتغيرة، وتوفير تمويلات من البنوك خاصة بالشركات الناشئة فقط لأنها تختلف عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الخاص للشركات الناشئة، والتوسع فى أسواق جديدة لتوفير العملة الصعبة.

ومنذ عام 2018 يتم إدراج أكثر من 100 شركة ناشئة“يونيكورن” جديدة كل عام حول العالم، باستثناء عام 2021 عندما ارتفع هذا العدد إلى 787 خلال عام واحد، وفقًا لبيان صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وتعتبر“فوري” أول شركة ناشئة مصرية تدخل نادى“اليونيكورن” فى عام 2020، ولكن بسبب ارتفاع سعر الصرف خرجت“فوري” من نادى“اليونيكورن” بسبب انخفاض قيمة الجنيه.

إلا أن شركة“إم إن تى حالا” هى الوحيدة فى السوق المصرى والمدرجة فى قائمة اليونيكورن فى الوقت الحالي، فى انتظار دخول العديد من الشركات الأخرى للقائمة.

وقال محمد عكاشة، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لصندوق ديسربتيك، إن هناك ثمانى شركات من شركات“اليونيكورن” فى أفريقيا، منها شركة“حالاً” فى مصر، وأن سعر الصرف المرتفع يعد من الضغوطات على الشركات الناشئة فى مصر التى تصعب تأهيل الشركات لنادى“اليونيكورن”.

ويحاول مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار دعم أنشطة ريادة الأعمال والابتكار ودعم التحول إلى اقتصاد المعرفة من خلال تمكين الشباب المصرى من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة تندمج فى سلاسل القيمة العالمية، من خلال توفير بيئة ريادية ممكنة تساعد على تسريع النمو الاقتصادى فى مصر.

وأضاف عكاشة، أنه يجب على الشركات الناشئة التى تريد التأهل للـ”يونيكورن” أن تصدر خدماتها للخارج من أجل الحصول على العملة الصعبة، مما يرفع من تقييمها.

على المستوى الإقليمى تسعى السوق السعودية والسوق الإماراتية إلى توفير بيئة صالحة لنمو الشركات الناشئة ومساعدتها للتوسع، حيث قامت السعودية بالعديد من المبادرات التى تركز على دعم الشباب والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوفير العديد من حاضنات الأعمال، ومسرعات الأعمال، ومساحات العمل المشتركة ضمن رؤيتها 2030.

ويأتى ذلك عن طريق توفير الخدمات التى تساعدها على النمو فى سوق العمل، حيث أنشأت المملكة هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة“منشآت” فى عام 2016 لدعم رواد الأعمال وفهم احتياجاتهم.

وتوفر دبى الكثير من خيارات الدعم المناسبة لتأسيس شركة جديدة والانطلاق فى رحلة عمل ناجحة عن طريق عدة محاور، كإطلاق صندوق دبى للمستقبل فى العام 2020، الذى تبلغ قيمته 272 مليون دولار ويهدف إلى دعم الشركات الناشئة وتطويرها، وتسهل مسرّعات دبى المستقبل التعاون بين الشركات الناشئة ومؤسسات القطاعين العام والخاص، ومنصة تمويل“دبى نكست” تساعد الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة على جمع الأموال، اعتمادًا على مفهوم التمويل الجماعي.

بقلم: