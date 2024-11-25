الأسهم الآسيوية ترتفع وسط احتضان الأسواق لوزير الخزانة الأمريكي الجديد - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الأسهم والسندات مع ترحيب المتداولين بترشيح سكوت بيسنت لمنصب الخزانة الأمريكي باعتباره اختياراً مدروساً من شأنه أن يضخ المزيد من الاستقرار في الولايات المتحدة والأسواق المالية.

مؤشرات الأسهم بكافة أنحاء آسيا شهدت ارتفاعاً في التداولات المبكرة لليوم الاثنين، حيث سجلت الأسواق من أستراليا إلى اليابان وهونغ كونغ مكاسب. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية. في وقتٍ انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار أربع نقاط أساس إلى 4.36%. في حين انخفض الدولار، بينما انتعشت عملة بتكوين المشفرة من انخفاضها بنهاية الأسبوع.

موضوعاتتراجع أسعار الذهب بعد ارتفاعها خمس جلسات متتالية الصين تُثبت سعر الفائدة على القروض متوسطة الأمد عند 2% الأسهم اليابانية تلامس أعلى مستوياتها في أسبوع رغم ارتفاع الين

بيسنت، الذي يدير صندوق التحوط“كي سكوير غروب” (Key Square Group)، أشار إلى أنه سيدعم خطط ترمب للتعريفات الجمركية وخفض الضرائب، لكن المستثمرين يتوقعون منه إعطاء الأولوية لاستقرار الاقتصاد والسوق على تسجيل النقاط السياسية. وخفف ترشيحه لوزارة الخزانة من المخاوف بشأن سياسات الحماية المزمع أن ينتهجها الرئيس القادم، والتي تهدد بتأجيج التضخم، وتفاقم التوترات التجارية، وزيادة تقلبات السوق.

تباطؤ“تجارة ترمب”

بدأت عناصر ما يسمى بـ”تجارة ترمب”، وأبرز ملامحها ارتفاع الدولار وقيمة بتكوين، في التباطؤ، حيث يقلّص المتداولون رهاناتهم على أسعار الفائدة المرتفعة التي قد تنتج عن ارتفاع أسعار الواردات وانخفاض الضرائب.

بريان جاكوبسن، كبير خبراء الاقتصاد في شركة أنيكس (Annex) لإدارة الثروات، اعتبر بمقابلة مع بلومبرغ أن بيسنت“يجلب شعوراً بالتأني إلى الإدارة الجديدة، بدلاً من اتباع نهج الانفجار الكبير لإحداث تغييرات سياسية كبيرة”. مضيفاً أن الأسواق قد تشعر بالارتياح لأن الاختيار يشير إلى“إدارة من نوع أميركا أولاً لكن ليس أميركا حصرياً”.

في أسواق العملات، انخفض الدولار الأميركي مقابل نظرائه الرئيسيين، حيث قاد الدولار الأسترالي والكرونة السويدية المكاسب. كان الدولار ارتفع لمدة ثمانية أسابيع متتالية، مع تسعير المتداولين لسياسات ترمب المالية، بما في ذلك فرض تعريفات قاسية على التجارة الشاملة، والسعي لتحقيق نمو اقتصادي مستمر.

شهدت الأسهم الأميركية ارتفاعاً يوم الجمعة، حيث زاد مؤشر“ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 0.4% مدعوماً بصعود أسهم الشركات المستفيدة من التنظيم الأكثر مرونة للإدارة القادمة وموقفها المؤيد للأعمال.

النفط والذهب والفائدة الأمريكية

أسعار النفط استقرت بعد أكبر تقدم أسبوعي في شهرين تقريباً، حيث أبقت المخاطر الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط المستثمرين على حافة عدم اليقين.

أما الذهب، فانخفض سعره بعد أن حقق الأسبوع الماضي أعلى قفزة أسبوعية في 20 شهراً.

هذا الأسبوع، سيراقب المتداولون في آسيا عن كثب بيانات التضخم في اليابان، عقب إشارة محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا الأسبوع الماضي إلى أن الاجتماع المتعلق بالسياسة قائم في ديسمبر. بينما يُتوقع أن يخفض البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة الرئيسي يوم الأربعاء. أما في أوروبا، فمن المقرر صدور مجموعة من قراءات التضخم والنمو.

كما سيقوم المتداولون بتحليل محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نوفمبر، وبيانات ثقة المستهلك، ونفقات الاستهلاك الشخصي عن كثب، لمحاولة تقييم آفاق خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

يرى كريس ويستون، رئيس الأبحاث بمجموعة“بيبرستون” (Pepperstone Group) في ملبورن الأسترالية، بأن“المتفائلين بالأسهم سيرغبون برؤية انتعاش صحي في بيانات المستهلك، مقترنة بقراءة أقل من إجماع المحللين لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي”. متابعاً:“مع وجود احتمالات بنسبة 36% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 ديسمبر، فإن بيانات أميركية أضعف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة احتمال تسعير خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى أكثر من 50%، ما من شأنه أن يدعم مخاطر الأسهم، لكنه سيمثل عائقاً للدولار الأميركي”.

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