مختبرات سينجولارتى تستهدف إنشاء مصنع للروبوتات

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة مختبرات سينجولارتى إنشاء للروبوتات بداية 2025، لتستمر رحلة الإنشاء لمدة عامين، على أن يبدأ التصنيع فى 2027، بطاقة إنتاجية 300 روبوت سنويًا، حسبما قال باسل سعيد، المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة.

ويتمثل هيكل ملكية“مختبرات سينجولارتى” حاليًا فى المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة باسل سعيد، ورجل الأعمال المصرى الشارك تانك“محمد فاروق” والذى يستحوذ على حصة تفوق 50% من الشركة حاليا.

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وأضاف سعيد، أن تكلفة البحث والتطوير تتخطى مليونى دولار، وجار تحديد مكان المصنع بالمفاضلة بين مدينتى أكتوبر وأبورواش، وتقوم الشركة حاليا بعمل توأمة رقمية للمصنع حتى تستطيع تحديد المكان المناسب.

وحصلت الشركة على دعم من شركة صنع الرقائق العالمية إنفيديا فى برنامج“إنفيديا انسيبشن NVIDIA Inception” والذى من خلال تحصل الشركة على الموارد التقنية والدعم والبحث والتطوير والبرمجيات وأدوات التطوير، بحسب سعيد.

وتقوم الشركة حاليا بتأسيس تطبيق لتقديم جميع الحلول الممكنة لشركات التكنولوجيا المالية والتحويلات المالية، خاصة مع ظهور عدة مشكلات واجهة بعض الشركات، حسبما أضاف سعيد.

وتستهدف شركة سينجولارتى المتخصصة فى التكنولوجيا إنشاء مركز بيانات فى مصر بداية العام المقبل بتكلفة 30 مليون جنيه.

وأوضح سعيد، أن حجم مركز البيانات المبدئى 2 بيتابايت، ومن المتوقع أن تبدأ الشركة فى زيادة سعته لتصل إلى 30 بيتابايت بنهاية 2027.

وتعد التوأمة الرقمية، تقنية حديثة تستخدم لإنشاء نموذج افتراضي رقمي يعكس بشكل دقيق كيانًا ماديًا أو نظامًا حقيقيًا، ويحاكي البيانات، والعمليات، والخصائص الفيزيائية أو التشغيلية للكيان الواقعي، ويتيح المراقبة، التحليل، والمحاكاة في الزمن الفعلي.

وتنوى الشركة التوسع خارج مصر فى دبى آخر العام الجارى واليابان خلال عام 2028، كما أن الشركة تصدر بالفعل خدماتها للعديد من الدول منها السعودية والإمارات وأمريكا وغيرها من الأسواق، وتعتزم الوصول بنهاية العام المقبل لنحو 200 عميل، مقابل 35 عميلا حاليا منهم 15 مصنعاً.

وأشار إلى أنه يستهدف أن يمثل المصريون نحو 70% من عملاء الشركة خلال الفترة المقبلة، عن طريق تقديم حلول الإنتاج الكمى لهذه الشركات، مستدلا بالتشابه بين السوق المصرية والسوق الصينية فى العديد من المجالات، موضحا أن التصدير هو الحل الأساسى فى الكثير من العقبات التى تواجههم.

وبدأت الشركة عملها منذ عامين تحت العلامة التجارية“فرناس” لتقدم آنذاك حل تكنولجى واحد، إلا أنها توسعت لتقدم حاليا 4 حلول تكنولوجية مما دفعها لتغيير اسم العلامة التجارية إلى“سينجولارتى”، وفق سعيد.

ولفت سعيد إلى أن شركته بدأت دون استثمارات فعلية، واعتمدت على الخبرات فقط، لكن مع مرور الوقت استطاعت النمو، خاصة مع أول عميل للشركة شركة“العربى” والتى ساهمت فى ارتفاع قيمة الشركة.

وتشمل محفظة الشركة 4 محاور رئيسية تتكون من التكنولوجيا المتقدمة والتوأمة الرقمية والذكاء الاصطناعى والحوسبة الكمية، بالإضافة إلى اهتمام الشركة بالدخول فى عالم الروبوتات.

وأضاف سعيد، أن إدارة سنجولارتى تقسم وظائفها لثلاث أقسام رئيسية الاول“C+” والمتخصصة فى تصميم المواقع والتطبيقات، و”B” وتعمل على توفير حلول الذكاء الاصطناعى بكافة أشكاله، و”A” والتى تتخصص فى تصميم الروبوتات.

وتابع أن سينجولارتى تتعاون مع العديد من شركات التكنولوجيا المالية لزيادة الأمن السيبرانى على هذه الشركات، موضحا أن التطبيق المشار إليه فى شركة تابعة تتخصص سينجولاتى فى الشق التكنولوجى بها.

وأوضح أن حجم الأعمال حتى الآن بلغ ما يقرب من 60 مليون جنيه، وحصلت الشركة بالفعل على 10% من قيمة العقود نتيجة إنتهاء المراحل الأولية، حيث تحصل الشركة على قيمة عقودها وفقًا لكل مرحلة.

وقال سعيد:“نأمل أن نطرح الشركة فى البورصة المصرية وناسداك، شريطة أن تصل إلى مرحلة اليونيكورن ، خاصة وأن هذا أفضل بكثير من الطرح لمستثمرين فى جولات تمويلية”.

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