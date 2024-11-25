Godaddy تدعم رواد الأعمال بإتاحة موارد مجانية للذكاء الاصطناعى

MENAFN - Al-Borsa News) قالت سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق العالمية لدى شركة“جودادى GoDaddy” لحلول دعم الشركات الصغيرة والناشئة إنهم يعتبرون الذكاء الاصطناعي تقنيةً تحولية، بإمكانها المساعدة في معالجة التحديات التي يواجهها أصحاب الشركات الصغيرة.

ووفقًا لنتائج استطلاع“جودادى” العالمي لريادة الأعمال لعام 2024، أعرب 93% من المشاركين في مصر عن ثقتهم في قدرتهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن أعمالهم التجارية، بينما يعتقد 96% من أصحاب الشركات الصغيرة في مصر أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على عملياتهم التجارية.

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في حين أن العقبات الأكثر شيوعًا التي يواجهونها تشمل تسويق أعمالهم عبر الإنترنت 56%، واستخدام طرق التسويق التقليدية 37%، والافتقار إلى الخبرة اللازمة لتصميم المواقع الإلكترونية أو إدارة التكنولوجيا 20%.

أضافت فى حوار لـ”البورصة أن الشركة تواصل دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة من خلال تقديم موارد مجانية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مكتبة GoDaddy AI prompt، لمساعدتهم على تعلم كيفية تبسيط سير العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يوفر لهم الوقت لتسريع نمو أعمالهم، تم تصميم هذه المجموعة من الخدمات بعناية للمساعدة في مهام مثل إنشاء المحتوى التسويقي وتبسيط عمليات خدمة العملاء.

علاوةً على ذلك، أضاف GoDaddy Studio خصائص فيديو جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يمكّن رواد الأعمال من إنشاء مقاطع فيديو جذابة بسرعة تساعدهم على تنمية أعمالهم التجارية، ويتيح ذلك للمستخدمين إنتاج محتوى بصري جذاب دون الحاجة إلى مهارات متقدمة في إنتاج الفيديو.

وقالت إن الذكاء الاصطناعي يمكن أصحاب الشركات الصغيرة من استكشاف فرص جديدة من خلال أتمتة المهام المعقدة، وتوفير أدوات سهلة الوصول ، وقابلة للتوسع، ومخصصة وفقًا لاحتياجاتهم.

أضافت بيبر أنه مع استمرار نمو بيئة ريادة الأعمال في مصر، أصبح أصحاب الشركات الصغيرة يدركون أهمية الحلول الرقمية في تطوير أعمالهم.

وتلتزم الشركة بتسهيل هذا التحول الرقمي من خلال تقديم منتجات مبتكرة وسهلة الاستخدام، منها على سبيل المثال GoDaddy Airo وهو تجربة معتمدة على الذكاء الاصطناعي الذى توليه الشركة اهتمامًا كبيراً، والمصممة لمساعدة الشركات الصغيرة على بناء وإدارة حضورها عبر الإنترنت وتحقيق النجاح في سوق رقمي تنافسي.

وقالت إن“GoDaddy Airo” يعد حلاً لتبسيط عملية إنشاء أو تعزيز الوجود الرقمي للشركات، سواء كان المستخدم يبدأ من الصفر أو يسعى لتوسيع نطاق عمله، ويوفر تجربةً سهلة الاستخدام تُمكّن رواد الأعمال من بناء مواقع ويب خاصة بهم، وتجربة تسجيل سلسة، فى مرحلة تأسيس الشركات، حيث يقترح أسماء نطاقات مبتكرة، ويُنشئ وجودهم الرقمي، لجذب الجمهور من خلال محتوى بصري جذاب.

كما يعزز من مصداقية الشركة من خلال توفير حسابات بريد إلكتروني احترافية، كما يعمل على انشاء حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني وتحسين جداول النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت إنه وفقًا لاستطلاع الشركة العالمي لريادة الأعمال لعام 2024، يستخدم 54% من أصحاب الشركات الصغيرة في مصر التكنولوجيا لتوسيع نطاق أعمالهم وجذب عملاء جدد.

وعن التحديات والفرص التي تتوقعها الشركة في السوق المحلي بحلول عام 2025 أشارت إلى أن شركتها تدرك أن السوق المصرية واعدة للغاية، حيث تتميز ببيئة ديناميكية وريادية متطورة.

وأشار الاستطلاع إلى أن 34% من أصحاب الشركات الصغيرة فى مصر يخططون لاستخدام هذه الأدوات بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، بينما يهدف 41% إلى زيادة تفاعل العملاء.

ويتماشى هذا التركيز على التحول الرقمي مع الثقة القوية في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يعكسها الاستطلاع.

وقالت إن الشركة تدرك أهمية تقديم حلول ميسورة التكلفة ومتاحة للجميع، حيث تم تصميم طريقة التسعير بعناية

لتقديم مجموعة متنوعة من العروض والخدمات التي تلبي احتياجات مختلف الأعمال، بدءًا من أدوات بناء المواقع الإلكترونية البسيطة إلى حلول التجارة الإلكترونية المتكاملة.

أضافت أن ذلك يساعد ذلك رواد الأعمال في العثور على خيارات تناسب احتياجاتهم، بدءًا من أدوات بناء المواقع الأساسية وصولاً إلى حلول التجارة الإلكترونية المتكاملة.

وقالت إن الشراكة السابقة مع شركة فورى لخدمات الدفع أتاحت للعملاء الذين يستخدمون المتجر الإلكترونى لـ”جودادى” دمج متاجرهم الإلكترونية مع“فورى” وقبول المدفوعات من خلاله.

أضافت أن روح ريادة الأعمال في مصر لا تزال قوية، حيث يدرك العديد من أصحاب الأعمال أهمية الحفاظ على تواجدهم عبر الإنترنت للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة.

وقالت إن الشركة تعاونت مع وزارة التخطيط ومركز مصر لريادة الأعمال والابتكار EEIC، في عام 2023، في مبادرة“Get Your Business Online”، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030.

وقدمت المبادرة تدريبات أساسية وساعدت المشاركين في بناء حضورهم الرقمي من خلال إنشاء مواقع ويب، كما وفرت خصومات حصرية لخريجي المبادرة، بالإضافة إلى ذلك، شاركت الشركة في قمة مستقبل مراكز البيانات (FDC).



