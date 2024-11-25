Godaddy تدعم رواد الأعمال بإتاحة موارد مجانية للذكاء الاصطناعى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق العالمية لدى شركة“جودادى GoDaddy” لحلول دعم الشركات الصغيرة والناشئة إنهم يعتبرون الذكاء الاصطناعي تقنيةً تحولية، بإمكانها المساعدة في معالجة التحديات التي يواجهها أصحاب الشركات الصغيرة.
ووفقًا لنتائج استطلاع“جودادى” العالمي لريادة الأعمال لعام 2024، أعرب 93% من المشاركين في مصر عن ثقتهم في قدرتهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن أعمالهم التجارية، بينما يعتقد 96% من أصحاب الشركات الصغيرة في مصر أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على عملياتهم التجارية.
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في حين أن العقبات الأكثر شيوعًا التي يواجهونها تشمل تسويق أعمالهم عبر الإنترنت 56%، واستخدام طرق التسويق التقليدية 37%، والافتقار إلى الخبرة اللازمة لتصميم المواقع الإلكترونية أو إدارة التكنولوجيا 20%.
أضافت فى حوار لـ”البورصة أن الشركة تواصل دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة من خلال تقديم موارد مجانية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مكتبة GoDaddy AI prompt، لمساعدتهم على تعلم كيفية تبسيط سير العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يوفر لهم الوقت لتسريع نمو أعمالهم، تم تصميم هذه المجموعة من الخدمات بعناية للمساعدة في مهام مثل إنشاء المحتوى التسويقي وتبسيط عمليات خدمة العملاء.
علاوةً على ذلك، أضاف GoDaddy Studio خصائص فيديو جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يمكّن رواد الأعمال من إنشاء مقاطع فيديو جذابة بسرعة تساعدهم على تنمية أعمالهم التجارية، ويتيح ذلك للمستخدمين إنتاج محتوى بصري جذاب دون الحاجة إلى مهارات متقدمة في إنتاج الفيديو.
وقالت إن الذكاء الاصطناعي يمكن أصحاب الشركات الصغيرة من استكشاف فرص جديدة من خلال أتمتة المهام المعقدة، وتوفير أدوات سهلة الوصول ، وقابلة للتوسع، ومخصصة وفقًا لاحتياجاتهم.
أضافت بيبر أنه مع استمرار نمو بيئة ريادة الأعمال في مصر، أصبح أصحاب الشركات الصغيرة يدركون أهمية الحلول الرقمية في تطوير أعمالهم.
وتلتزم الشركة بتسهيل هذا التحول الرقمي من خلال تقديم منتجات مبتكرة وسهلة الاستخدام، منها على سبيل المثال GoDaddy Airo وهو تجربة معتمدة على الذكاء الاصطناعي الذى توليه الشركة اهتمامًا كبيراً، والمصممة لمساعدة الشركات الصغيرة على بناء وإدارة حضورها عبر الإنترنت وتحقيق النجاح في سوق رقمي تنافسي.
وقالت إن“GoDaddy Airo” يعد حلاً لتبسيط عملية إنشاء أو تعزيز الوجود الرقمي للشركات، سواء كان المستخدم يبدأ من الصفر أو يسعى لتوسيع نطاق عمله، ويوفر تجربةً سهلة الاستخدام تُمكّن رواد الأعمال من بناء مواقع ويب خاصة بهم، وتجربة تسجيل سلسة، فى مرحلة تأسيس الشركات، حيث يقترح أسماء نطاقات مبتكرة، ويُنشئ وجودهم الرقمي، لجذب الجمهور من خلال محتوى بصري جذاب.
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كما يعزز من مصداقية الشركة من خلال توفير حسابات بريد إلكتروني احترافية، كما يعمل على انشاء حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني وتحسين جداول النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت إنه وفقًا لاستطلاع الشركة العالمي لريادة الأعمال لعام 2024، يستخدم 54% من أصحاب الشركات الصغيرة في مصر التكنولوجيا لتوسيع نطاق أعمالهم وجذب عملاء جدد.
وعن التحديات والفرص التي تتوقعها الشركة في السوق المحلي بحلول عام 2025 أشارت إلى أن شركتها تدرك أن السوق المصرية واعدة للغاية، حيث تتميز ببيئة ديناميكية وريادية متطورة.
وأشار الاستطلاع إلى أن 34% من أصحاب الشركات الصغيرة فى مصر يخططون لاستخدام هذه الأدوات بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، بينما يهدف 41% إلى زيادة تفاعل العملاء.
ويتماشى هذا التركيز على التحول الرقمي مع الثقة القوية في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يعكسها الاستطلاع.
وقالت إن الشركة تدرك أهمية تقديم حلول ميسورة التكلفة ومتاحة للجميع، حيث تم تصميم طريقة التسعير بعناية
لتقديم مجموعة متنوعة من العروض والخدمات التي تلبي احتياجات مختلف الأعمال، بدءًا من أدوات بناء المواقع الإلكترونية البسيطة إلى حلول التجارة الإلكترونية المتكاملة.
أضافت أن ذلك يساعد ذلك رواد الأعمال في العثور على خيارات تناسب احتياجاتهم، بدءًا من أدوات بناء المواقع الأساسية وصولاً إلى حلول التجارة الإلكترونية المتكاملة.
وقالت إن الشراكة السابقة مع شركة فورى لخدمات الدفع أتاحت للعملاء الذين يستخدمون المتجر الإلكترونى لـ”جودادى” دمج متاجرهم الإلكترونية مع“فورى” وقبول المدفوعات من خلاله.
أضافت أن روح ريادة الأعمال في مصر لا تزال قوية، حيث يدرك العديد من أصحاب الأعمال أهمية الحفاظ على تواجدهم عبر الإنترنت للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة.
وقالت إن الشركة تعاونت مع وزارة التخطيط ومركز مصر لريادة الأعمال والابتكار EEIC، في عام 2023، في مبادرة“Get Your Business Online”، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030.
وقدمت المبادرة تدريبات أساسية وساعدت المشاركين في بناء حضورهم الرقمي من خلال إنشاء مواقع ويب، كما وفرت خصومات حصرية لخريجي المبادرة، بالإضافة إلى ذلك، شاركت الشركة في قمة مستقبل مراكز البيانات (FDC).
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