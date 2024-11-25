الأسهم اليابانية تلامس أعلى مستوياتها في أسبوع رغم ارتفاع الين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في اليوم الإثنين، بدعم من أداء قطاع السكك الحديدية، وتفاؤل المستثمرين تجاه آفاق الاقتصاد الأمريكي وأسواق وول ستريت في ظل إدارة الرئيس المنتخب“دونالد ترامب”.

زاد مؤشر“نيكي” بنسبة 1.30% إلى 38780 نقطة عند الإغلاق، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ 15 نوفمبر عند 39053 نقطة خلال الجلسة، وارتفع نظيره الأوسع نطاقاً“توبكس” بنسبة 0.71% إلى 2715 نقطة.

موضوعاتتراجع أسعار الذهب بعد ارتفاعها خمس جلسات متتالية الصين تُثبت سعر الفائدة على القروض متوسطة الأمد عند 2% الأسهم الآسيوية ترتفع وسط احتضان الأسواق لوزير الخزانة الأمريكي الجديد

جاء ذلك بفضل أداء إيجابي لقطاع شركات السكك الحديدية بعدما أفادت مجلة“تويو كيزاي” في تقرير نقلاً عن مصدر مطلع، بأن صندوق تابع للمستثمر النشط“يوشياكي موراكامي” استحوذ على 5% من أسهم“كيكيو كورب”، وأقل من 1% من أسهم“كيساي إلكترك ريلواي”.

الأمر الذي أدى إلى صعود سهما“كيساي” بنسبة 13.83% إلى 4370 ين، و”كيكيو” بنسبة 11% إلى 1354.50 ين، وانعكس ذلك إيجابياً على أداء القطاع بصفة عامة.

أوضح“فوميو ماتسوموتو” كبير استراتيجيي الأسواق في“أوكاسان سكيورتيز” في تصريح لوكالة“رويترز”، أن العوامل الخارجية أصبحت ذات تأثير كبير على السوق اليابانية، والدليل على ذلك هو غياب المؤثرات المحلية.

ورغم تفاؤل المستثمرين بقوة الاقتصاد الأمريكي، لكن السياسات الحمائية المتوقع تطبيقها خلال ولاية الرئيس الجديد“دونالد ترامب” حدت من مكاسب الأسهم اليابانية نظراً لأثرها السلبي المتوقع على صادرات البلاد.

وعلى صعيد سعر الصرف، انخفضت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.14% إلى 154.54 ين في تمام الساعة 10:59 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

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