الأسهم اليابانية تلامس أعلى مستوياتها في أسبوع رغم ارتفاع الين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات
اليوم الإثنين، بدعم من أداء قطاع السكك الحديدية، وتفاؤل المستثمرين تجاه آفاق الاقتصاد الأمريكي وأسواق وول ستريت في ظل إدارة الرئيس المنتخب“دونالد ترامب”.
زاد مؤشر“نيكي” بنسبة 1.30% إلى 38780 نقطة عند الإغلاق، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ 15 نوفمبر عند 39053 نقطة خلال الجلسة، وارتفع نظيره الأوسع نطاقاً“توبكس” بنسبة 0.71% إلى 2715 نقطة.
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جاء ذلك بفضل أداء إيجابي لقطاع شركات السكك الحديدية بعدما أفادت مجلة“تويو كيزاي” في تقرير نقلاً عن مصدر مطلع، بأن صندوق تابع للمستثمر النشط“يوشياكي موراكامي” استحوذ على 5% من أسهم“كيكيو كورب”، وأقل من 1% من أسهم“كيساي إلكترك ريلواي”.
الأمر الذي أدى إلى صعود سهما“كيساي” بنسبة 13.83% إلى 4370 ين، و”كيكيو” بنسبة 11% إلى 1354.50 ين، وانعكس ذلك إيجابياً على أداء القطاع بصفة عامة.
أوضح“فوميو ماتسوموتو” كبير استراتيجيي الأسواق في“أوكاسان سكيورتيز” في تصريح لوكالة“رويترز”، أن العوامل الخارجية أصبحت ذات تأثير كبير على السوق اليابانية، والدليل على ذلك هو غياب المؤثرات المحلية.
ورغم تفاؤل المستثمرين بقوة الاقتصاد الأمريكي، لكن السياسات الحمائية المتوقع تطبيقها خلال ولاية الرئيس الجديد“دونالد ترامب” حدت من مكاسب الأسهم اليابانية نظراً لأثرها السلبي المتوقع على صادرات البلاد.
وعلى صعيد سعر الصرف، انخفضت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.14% إلى 154.54 ين في تمام الساعة 10:59 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
المصدر:
MENAFN25112024000202011048ID1108921585
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