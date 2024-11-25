البنوك تسعى للتوسع في تمويل القطاع الصناعى خلال الفترة المقبلة

MENAFN - Al-Borsa News) تستعد البنوك خلال الفترة المقبلة لزيادة التمويلات الموجهة للقطاع الصناعى، بالتزامن مع مبادرة حكومية جديدة تهدف لدعم الصناعة بفائدة مدعومة تبلغ 15%، وبقيمة إجمالية تصل إلى 120 مليار جنيه.

وتخطط البنوك لزيادة حصة التمويلات المخصصة للقطاع الصناعى إلى 20% من إجمالى التسهيلات الائتمانية، بدلًا من النسبة الحالية البالغة 17%.

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شهدت الفترة الأخيرة الإعلان عن قروض كبرى مشتركة لصالح قطاعات العقارات ، ,الاتصالات، والطاقة المتجددة، بينما لم تشمل هذه القروض القطاع الصناعى.

على سبيل المثال، تم تمويل الشركة المصرية للاتصالات ضمن قرض طويل الأجل بقيمة 18 مليار جنيه، كما حصلت الشركة السعودية المصرية للتعمير على تمويل بقيمة 4.35 مليار جنيه، وصندوق الإسكان الاجتماعى على قرض بقيمة 50 مليار جنيه، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه لشركة مصر للبترول.

قال طارق حسن، خبير مصرفى، إن القطاعات الخدمية أكثر قدرة على تحمل ارتفاع أسعار الفائدة مقارنةً بالقطاع الصناعى، نتيجة لاختلاف طبيعة المنتجات. فالقطاع العقارى، على سبيل المثال، يستمر في تسويق منتجاته رغم زيادة أسعارها، بينما يتأثر الطلب على منتجات القطاع الصناعى سلبًا مع أي زيادة طفيفة في الأسعار.

وأشار حسن إلى أن إعادة العمل بمبادرة تمويل القطاع الصناعى بفائدة 15% ستعزز الإقبال على الاقتراض بين المصنعين. وأضاف أن المبادرة تستهدف تقديم قروض مدعومة بشروط تضعها هيئة التنمية الصناعية لدعم القطاع الذى يواجه صعوبات في ظل ارتفاع الفائدة الحالية إلى 28.25%.

وصدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على منح المصنعين قروضًا بفائدة 15% لشراء المعدات ومستلزمات الإنتاج. وتم التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية لتحديد أولويات القطاعات التي ستستفيد من القروض، وفق بيان صحفى صادر عن وزارة الصناعة.

وقال حسين الرفاعى، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن القطاع المصرفى يسعى لرفع نسبة الإقراض الموجهة للقطاع الصناعى إلى 20% من إجمالى التسهيلات الائتمانية، بدلًا من النسبة الحالية البالغة 17%. وأضاف أن هذا التوسع يهدف لدعم النشاط الصناعى من خلال تمويل مستلزمات الإنتاج، التوسعات الاستثمارية، أو رأس المال العامل.

وأضاف الرفاعى أن الحكومة والبنك المركزى يدرسان توفير 120 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعى ضمن المبادرة الجديدة.

وأشار إلى أن البنوك ستقدم أدوات تمويلية مبتكرة تشمل القروض الميسرة، ما سيساهم في تحسين قدرة الشركات الصناعية على التوسع، تحديث عملياتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق.

وكشف الرفاعى أن بنك التنمية الصناعية يوجه 40% من محفظته التمويلية للقطاع الصناعى، إيمانًا بأهمية دوره في نمو الاقتصاد. وأكد أن دور البنك لا يقتصر على تقديم التمويلات، بل يشمل عقد شراكات استراتيجية مع هيئة التنمية الصناعية لتطوير المجمعات الصناعية وتمويل مشروعات صناعية متنوعة.

وفي السياق ذاته، أعلن المصرف المتحد نجاحه في إعادة تشغيل 20 مصنعًا متوقفًا، وتسوية مديونيات بقيمة 500 مليون جنيه، تماشيًا مع خطة الدولة والبنك المركزى لمعالجة أوضاع المصانع المتعثرة.

وأوضح فرج عبد الحميد، نائب الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد، أن نسبة التعثر بالبنك انخفضت إلى 1.7% بنهاية سبتمبر الماضى، بفضل مبادرة أطلقت مطلع العام الحالى لدراسة أوضاع المصانع المتعثرة والعمل على حل مشكلاتها، خاصة أزمة توفير الخامات.

وأشار عبد الحميد إلى أن البنك يطور قنواته الرقمية باستمرار لتلبية احتياجات العملاء، حيث يتم تنفيذ 50% من المعاملات المصرفية عبر الإنترنت البنكى.

وأكد أن البنك يُكثف جهوده التوعوية حول الأمن السيبرانى من خلال دورات تدريبية للموظفين والعملاء، إلى جانب تحديث أنظمة أمن المعلومات وإجراء اختبارات دورية بالتعاون مع شركات متخصصة.

وأضاف عبد الحميد أن إجمالى محفظة القروض بالمصرف بلغ 30 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، منها 1.55 مليار جنيه تمويلات مستدامة، كما وصلت نسبة التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 18% من إجمالى المحفظة، ومن المتوقع أن ترتفع قريبًا إلى 20%، بما يتماشى مع تعليمات البنك المركزى.

وقال ماجد فهمى، الرئيس الأسبق لبنك التنمية الصناعية، إن إقراض القطاع الصناعى بفائدة 15% يُعد خطوة مناسبة في الوقت الحالى، حيث من المتوقع أن تشجع الشركات على الاقتراض لتمويل توسعاتها أو زيادة إنتاجها. وأكد أن هذه النسبة رغم ارتفاعها نسبيًا، أفضل بكثير من المستوى الحالى البالغ 28.25%.

وأشار فهمى إلى أن التحديات التى تواجه القطاع الصناعى لا تقتصر على الفائدة المرتفعة فقط، بل تتطلب حوافز إضافية، مثل إعادة النظر في التيسيرات الضريبية وتقليل تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، لدعم المصنعين وزيادة قدرتهم على التصدير وتحقيق عوائد دولارية تعزز الاقتصاد.

وبحسب أحدث بيانات البنك المركزى المصرى، بلغت قيمة التمويلات الموجهة للقطاع الصناعى بالعملة المحلية نحو 729.2 مليار جنيه حتى مايو الماضى، منها 649.2 مليار جنيه للقطاع الخاص و80 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام. أما التمويلات بالعملة الأجنبية، فقد بلغت 8.6 مليار دولار، منها 6.5 مليار دولار للقطاع الخاص، و2.15 مليار دولار لقطاع الأعمال العام.

وقال البنك الدولى فى تقرير حديث له إن 91% من الشركات تعتمد على التمويلات الذاتية لتمويل استثماراتها وخططها التوسعية مقابل 74% للشركات فى منطقة الشرق المتوسط ونحو 54% فى المغرب، مضيفًا أن ذلك يؤثر على قدرة الشركات فى الإنفاق على الأصول الثابتة.

وقال إن الاقتراض من القطاع الخاص مقيد بسبب العائد المرتفع من السندات الحكومية منخفضة المخاطر، إلى جانب محدودية تنوع المنتجات لتلبية احتياجات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن تقرير مؤسسة التمويل الدولية يشير إلى أن جودة محافظ المشروعات الصغيرة والمتوسطة منخفضة من الناحية الائتمانية بسبب المنتجات غير المصممة جيدًا من حيث التكلفة والهيكل والحجم والعمليات التى لا تتماشى مع احتياجات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنه بالمثل، يبدو أن الفجوة الائتمانية التى تواجهها الشركات المصدرة تتعلق بعدم توفر حلول تمويلية تتناسب مع الدورات النقدية الأطول المرتبطة بتصدير السلع المصنعة.

لكنه لفت إلى إن قانون البنوك لعام 2020 جعل الإطار القانونى المالى فى مصر أكثر توافقًا مع أحدث المعايير والممارسات المالية الدولية، بما فى ذلك إدخال فصل عن التكنولوجيا المالية، مما سيمكن من تعزيز جهود الشمول المالي.