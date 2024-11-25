آصال توقع عقود تنفيذ سبيد مول مع بيت المشروعات للمقاولات

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة آصال للتطوير العقارى عن إطلاق مشروعها الأول فى السوق العقارى المصرى،“سبيد مول” الشيخ زايد، وهو عبارة عن مول تجارى وإدارى طبى.

قال أحمد قدرى، العضو المنتدب لشركة آصال للتطوير العقارى، إن الشركة تعاقدت مع عدد من مكاتب الاستشارات من ضمنها الاستشارى العام والمعمارى مكتب AVA، والاستشارى الإنشائى مكتب البحيرى للاستشارات الهندسية.

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أضاف أن الشركة تعاقدت مع شركة“بيت المشروعات للتجارة والمقاولات” لتتولى تنفيذ جميع أعمال المقاولات العامة بمشروع“سبيد مول” الشيخ زايد.

وقال المهندس أحمد طلعت، مؤسس شركة“بيت المشروعات للتجارة والمقاولات”، إن المشروع يمتد على مساحة بنائية 22 ألف متر مربع، ويتضمن طابقين تحت الأرض“بدروم”، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 9 آلاف متر مربع.

أضاف أن الجزء الجزء العلوى من المبنى يتكون من خمسة طوابق، حيث خصص الطابقان الأرضى والأول للأنشطة التجارية، بينما تم تصميم الطوابق الأربعة العليا لتلبية احتياجات العيادات الطبية والمكاتب الإدارية، بمساحة تقارب 2000 متر مربع لكل طابق.

وقال وليد جودة، أحد مؤسسى شركة“بيت المشروعات للتجارة والمقاولات”، إن الشركة“حصلت على عقد تنفيذ أعمال المقاول العام لمشروع“سبيد مول”، وتشمل المهام المسندة إليها أعمال الخرسانات، الحفر، الخوازيق، التشطيبات، والأنظمة الإلكتروميكانيكية.

أضاف أن الشركة تعمل حاليًا على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتى تتضمن أعمال الحفر بعمق يصل إلى 12 مترًا ومسارات خوازيق تصل أعماقها إلى حوالى 18 مترًا طوليًا، إلى جانب أعمال الخرسانات المتكاملة.

أوضح أنه من المقرر أن تستغرق هذه المرحلة 15 شهرًا، بدءًا من 15 نوفمبر 2024، وعقب الانتهاء من المرحلة الأولى، ستبدأ الشركة فى تنفيذ مرحلة التشطيبات وأعمال الإلكتروميكانيكال، المتوقع انطلاقها بعد 10 إلى 11 شهرًا من الآن، ومن المتوقع تسليم مشروع“سبيد مول” بالكامل خلال 30 شهرًا.