آصال توقع عقود تنفيذ سبيد مول مع بيت المشروعات للمقاولات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة آصال للتطوير العقارى عن إطلاق مشروعها الأول فى السوق العقارى المصرى،“سبيد مول” الشيخ زايد، وهو عبارة عن مول تجارى وإدارى طبى.
قال أحمد قدرى، العضو المنتدب لشركة آصال للتطوير العقارى، إن الشركة تعاقدت مع عدد من مكاتب الاستشارات من ضمنها الاستشارى العام والمعمارى مكتب AVA، والاستشارى الإنشائى مكتب البحيرى للاستشارات الهندسية.
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أضاف أن الشركة تعاقدت مع شركة“بيت المشروعات للتجارة والمقاولات” لتتولى تنفيذ جميع أعمال المقاولات العامة بمشروع“سبيد مول” الشيخ زايد.
وقال المهندس أحمد طلعت، مؤسس شركة“بيت المشروعات للتجارة والمقاولات”، إن المشروع يمتد على مساحة بنائية 22 ألف متر مربع، ويتضمن طابقين تحت الأرض“بدروم”، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 9 آلاف متر مربع.
أضاف أن الجزء الجزء العلوى من المبنى يتكون من خمسة طوابق، حيث خصص الطابقان الأرضى والأول للأنشطة التجارية، بينما تم تصميم الطوابق الأربعة العليا لتلبية احتياجات العيادات الطبية والمكاتب الإدارية، بمساحة تقارب 2000 متر مربع لكل طابق.
وقال وليد جودة، أحد مؤسسى شركة“بيت المشروعات للتجارة والمقاولات”، إن الشركة“حصلت على عقد تنفيذ أعمال المقاول العام لمشروع“سبيد مول”، وتشمل المهام المسندة إليها أعمال الخرسانات، الحفر، الخوازيق، التشطيبات، والأنظمة الإلكتروميكانيكية.
أضاف أن الشركة تعمل حاليًا على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتى تتضمن أعمال الحفر بعمق يصل إلى 12 مترًا ومسارات خوازيق تصل أعماقها إلى حوالى 18 مترًا طوليًا، إلى جانب أعمال الخرسانات المتكاملة.
أوضح أنه من المقرر أن تستغرق هذه المرحلة 15 شهرًا، بدءًا من 15 نوفمبر 2024، وعقب الانتهاء من المرحلة الأولى، ستبدأ الشركة فى تنفيذ مرحلة التشطيبات وأعمال الإلكتروميكانيكال، المتوقع انطلاقها بعد 10 إلى 11 شهرًا من الآن، ومن المتوقع تسليم مشروع“سبيد مول” بالكامل خلال 30 شهرًا.
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