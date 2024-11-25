الصين تُثبت سعر الفائدة على القروض متوسطة الأمد عند 2% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ثبت بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على الإقراض متوسط الأمد دون تغيير، وسحب 76 مليار دولار من السيولة، وذلك في ظل إعادة المصرف صياغة أدواته للتحكم في السياسة النقدية.
قال المركزي الصيني في بيان الإثنين، إنه ترك سعر الفائدة على آلية الإقراض متوسط الأمد دون تغيير عند 2%، مع طرح 900 مليار يوان (124 مليار دولار) من القروض.
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يعني ذلك سحب البنك 550 مليار يوان (76 مليار دولار) من السيولة مع استحقاق آجال 145 تريليون يوان من قروض الآلية.
أوضح“لين سونج” كبير الاقتصاديين الصينيين في“آي جي بنك” في تعقيب لوكالة“بلومبرج”، أن حجم القروض المطروحة بموجب الأداة يتماشى مع التوقعات أيضاً، إذ من المرجح أن يقلل المركزي الاعتماد على الآلية مستقبلاً.
وذكر أن تقليل الاعتماد هذا يأتي في ضوء إعلان المصرف في يونيو الماضي عن إصلاح إطار عمل السياسة النقدية من أجل زيادة فعاليتها في التأثير على تكاليف الاقتراض، والتوجه أكثر نحو استخدام عمليات إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام.
يأتي قرار المركزي الصيني اليوم بعدما ثبت أسعار الفائدة الرئيسية على القروض لأجل عام واحد و5 سنوات عند 3.1% و3.6% على الترتيب، وذلك في اجتماع شهري انعقد الأسبوع الماضي.
المصدر:
MENAFN25112024000202011048ID1108921582
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