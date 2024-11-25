الصين تُثبت سعر الفائدة على القروض متوسطة الأمد عند 2% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ثبت بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على الإقراض متوسط الأمد دون تغيير، وسحب 76 مليار دولار من السيولة، وذلك في ظل إعادة المصرف صياغة أدواته للتحكم في السياسة النقدية.

قال المركزي الصيني في بيان الإثنين، إنه ترك سعر الفائدة على آلية الإقراض متوسط الأمد دون تغيير عند 2%، مع طرح 900 مليار يوان (124 مليار دولار) من القروض.

موضوعاتتراجع أسعار الذهب بعد ارتفاعها خمس جلسات متتالية الأسهم اليابانية تلامس أعلى مستوياتها في أسبوع رغم ارتفاع الين الأسهم الآسيوية ترتفع وسط احتضان الأسواق لوزير الخزانة الأمريكي الجديد

يعني ذلك سحب البنك 550 مليار يوان (76 مليار دولار) من السيولة مع استحقاق آجال 145 تريليون يوان من قروض الآلية.

أوضح“لين سونج” كبير الاقتصاديين الصينيين في“آي جي بنك” في تعقيب لوكالة“بلومبرج”، أن حجم القروض المطروحة بموجب الأداة يتماشى مع التوقعات أيضاً، إذ من المرجح أن يقلل المركزي الاعتماد على الآلية مستقبلاً.

وذكر أن تقليل الاعتماد هذا يأتي في ضوء إعلان المصرف في يونيو الماضي عن إصلاح إطار عمل السياسة النقدية من أجل زيادة فعاليتها في التأثير على تكاليف الاقتراض، والتوجه أكثر نحو استخدام عمليات إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام.

يأتي قرار المركزي الصيني اليوم بعدما ثبت أسعار الفائدة الرئيسية على القروض لأجل عام واحد و5 سنوات عند 3.1% و3.6% على الترتيب، وذلك في اجتماع شهري انعقد الأسبوع الماضي.

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