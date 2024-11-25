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اليوم.. نهاية حق توزيع 57 قرشًا لسهم إيديتا

11/25/2024 4:25:43 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في توزيع 57 قرشًا لسهم شركة“إيديتا للصناعات الغذائية” لمشتري السهم بنهاية جلسة اليوم 25 نوفمبر.

وتقرر توزيع الكوبون رقم 22 بواقع 0.57 جنيه للسهم الواحد اعتبارًا من 28 نوفمبر الجاري.

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أقرت الجمعية العامة العادية لشركة“إيديتا للصناعات الغذائية”، على حساب توزيعات الأرباح المقترح عن العام الماضي والبالغ 400 مليون جنيه.

وقررت العمومية توزيع 400 مليون جنيه على المساهمين في صورة كوبون نقدي قدره 0.571 جنيه للسهم، بحسب افصاح صادر عن الشركة.

كما وافقت العمومية على كفالة إيديتا للصناعات الغذائية لشركة“إيديتا للتجارة والتوزيع” وشركة“إيديتا لصناعة الحلويات” وشركة“إيديتا للصناعات الغذائية المجمدة”.

وكان اقترح مجلس إدارة شركة“إيديتا للصناعات الغذائية”، مشروع توزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون جنيه على المساهمين عن أرباح العام الماضي.

ويتضمن المقترح توزيع 400 مليون جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدي قدره 0.571 جنيه للسهم؛ رهناً بموافقة عمومية الشركة المقرر انعقادها يوم 6 نوفمبر المقبل.

كما قررت الشركة بيع قطع غيار مستعملة مملوكة لإيديتا للصناعات الغذائية إلى الشركة التابعة في المغرب بمبلغ قدره 419.96 ألف جنيه.

ارتفعت أرباح شركة إيديتا للصناعات الغذائية، بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 856.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 809.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 7.98 مليار جنيه، مقابل 5.63 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2023.

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