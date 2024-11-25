اليوم.. نهاية حق توزيع 57 قرشًا لسهم إيديتا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت إدارة البورصة
أن ينتهي الحق في توزيع 57 قرشًا لسهم شركة“إيديتا للصناعات الغذائية” لمشتري السهم بنهاية جلسة اليوم 25 نوفمبر.
وتقرر توزيع الكوبون رقم 22 بواقع 0.57 جنيه للسهم الواحد اعتبارًا من 28 نوفمبر الجاري.
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أقرت الجمعية العامة العادية لشركة“إيديتا للصناعات الغذائية”، على حساب توزيعات الأرباح المقترح عن العام الماضي والبالغ 400 مليون جنيه.
وقررت العمومية توزيع 400 مليون جنيه على المساهمين في صورة كوبون نقدي قدره 0.571 جنيه للسهم، بحسب افصاح صادر عن الشركة.
كما وافقت العمومية على كفالة إيديتا للصناعات الغذائية لشركة“إيديتا للتجارة والتوزيع” وشركة“إيديتا لصناعة الحلويات” وشركة“إيديتا للصناعات الغذائية المجمدة”.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة“إيديتا للصناعات الغذائية”، مشروع توزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون جنيه على المساهمين عن أرباح العام الماضي.
ويتضمن المقترح توزيع 400 مليون جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدي قدره 0.571 جنيه للسهم؛ رهناً بموافقة عمومية الشركة المقرر انعقادها يوم 6 نوفمبر المقبل.
كما قررت الشركة بيع قطع غيار مستعملة مملوكة لإيديتا للصناعات الغذائية إلى الشركة التابعة في المغرب بمبلغ قدره 419.96 ألف جنيه.
ارتفعت أرباح شركة إيديتا للصناعات الغذائية، بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 856.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 809.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 7.98 مليار جنيه، مقابل 5.63 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2023.
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