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تراجع أسعار الذهب بعد ارتفاعها خمس جلسات متتالية - جريدة البورصة

11/25/2024 4:25:39 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب بوتيرة حادة خلال تعاملات اليوم الاثنين، متأثرة بعمليات جني الأرباح، والتركيز على اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب“دونالد ترامب” لـ”سكوت بيسنت” وزيرًا للخزانة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.61% أو 43.7 دولار إلى 2668.5 دولار للأوقية.

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وتراجع السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.61% إلى 2668.8 دولار، وانخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 1.9% إلى 30.74 دولار، وهبط السعر الفوري للبلاديوم 1.16% إلى 997.51 دولار.

يأتي ذلك بعدما صعد الذهب على مدار الخمس جلسات في الأسبوع الماضي، محققًا مكاسب أسبوعية بنسبة 5.5%، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا.

وفي تعقيب لوكالة“رويترز”، قال“ييب جون رونج” استراتيجي السوق لدى“آي جي”، إن صعود الذهب الأسبوع الماضي توقف اليوم بسبب بعض عمليات جني الأرباح، فضلًا عن اختيار“بيسنت” مرشحًا لمنصب وزير الخزانة الأمريكي، وهو مؤيد لسياسيات“ترامب” الجمركية.

وحد من تعميق خسائر المعدن الأصفر، انخفاض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.36% إلى 107 نقاط.

في حين تتجه أنظار المستثمرين إلى محضر اجتماع البنك الفيدرالي، والمراجعة الأولى لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، والمقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

المصدر:

MENAFN25112024000202011048ID1108921574

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