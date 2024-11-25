تراجع أسعار الذهب بعد ارتفاعها خمس جلسات متتالية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار الذهب بوتيرة حادة خلال تعاملات اليوم الاثنين، متأثرة بعمليات جني الأرباح، والتركيز على اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب“دونالد ترامب” لـ”سكوت بيسنت” وزيرًا للخزانة.
وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.61% أو 43.7 دولار إلى 2668.5 دولار للأوقية.
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وتراجع السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.61% إلى 2668.8 دولار، وانخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 1.9% إلى 30.74 دولار، وهبط السعر الفوري للبلاديوم 1.16% إلى 997.51 دولار.
يأتي ذلك بعدما صعد الذهب على مدار الخمس جلسات في الأسبوع الماضي، محققًا مكاسب أسبوعية بنسبة 5.5%، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا.
وفي تعقيب لوكالة“رويترز”، قال“ييب جون رونج” استراتيجي السوق لدى“آي جي”، إن صعود الذهب الأسبوع الماضي توقف اليوم بسبب بعض عمليات جني الأرباح، فضلًا عن اختيار“بيسنت” مرشحًا لمنصب وزير الخزانة الأمريكي، وهو مؤيد لسياسيات“ترامب” الجمركية.
وحد من تعميق خسائر المعدن الأصفر، انخفاض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.36% إلى 107 نقاط.
في حين تتجه أنظار المستثمرين إلى محضر اجتماع البنك الفيدرالي، والمراجعة الأولى لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، والمقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.
المصدر:
MENAFN25112024000202011048ID1108921574
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