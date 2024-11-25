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مدير أركان الحرس الوطني يتفقد جاهزية وحدة الإسناد البحري في معسكر أسري

11/25/2024 3:15:03 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تفقد الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني، جاهزية وحدة الإسناد البحري في معسكر الحرس الوطني "أسري"، صباح اليوم الأثنين، والتي تأتي في إطار خطط الحرس الاستراتيجية لتعزيز الكفاءة والجاهزية العملياتية لوحداته المختلفة.
وخلال الجولة التفقدية، اطلع معاليه على جاهزية الوحدة من خلال المعدات والآليات البحرية والقدرات والإمكانيات في الوحدة، كما استمع إلى شرح مفصل حول التدريبات والخطط العملياتية المطبقة، مشيدًا بمستويات الكفاءة والجاهزية العالية التي يتّسم بها منتسبو الحرس في تأدية واجبهم الوطني، وتنفيذهم للمهام المناطة بهذا الصرح العسكري على أكمل وجه.
وأكد مدير أركان الحرس الوطني أن توجيهات الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني تنعكس من خلال مستويات التحديث والتطوير ورفع القدرات القيادية والعملياتية، التي يشهدها هذا الصرح العسكري في مسيرته المتواصلة كأحد مرتكزات الدفاع والأمن الوطني في مملكة البحرين.
كما أكد على الدور الحيوي الذي تضطلع به وحدة الإسناد البحري ضمن منظومة الحرس الوطني، مشيدًا بجهود منتسبي الوحدة والتزامهم بتنفيذ المهام الموكلة إليهم بكل احترافية.
كما وجه بمواصلة تطوير القدرات البحرية وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأمين السواحل والمنشآت البحرية الحيوية تعزيزًا لجهود مملكة البحرين في ترسيخ الأمن البحري وحماية المصالح الوطنية.

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