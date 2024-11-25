مدير أركان الحرس الوطني يتفقد جاهزية وحدة الإسناد البحري في معسكر أسري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تفقد الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني، جاهزية وحدة الإسناد البحري في معسكر الحرس الوطني "أسري"، صباح اليوم الأثنين، والتي تأتي في إطار خطط الحرس الاستراتيجية لتعزيز الكفاءة والجاهزية العملياتية لوحداته المختلفة.
وخلال الجولة التفقدية، اطلع معاليه على جاهزية الوحدة من خلال المعدات والآليات البحرية والقدرات والإمكانيات في الوحدة، كما استمع إلى شرح مفصل حول التدريبات والخطط العملياتية المطبقة، مشيدًا بمستويات الكفاءة والجاهزية العالية التي يتّسم بها منتسبو الحرس في تأدية واجبهم الوطني، وتنفيذهم للمهام المناطة بهذا الصرح العسكري على أكمل وجه.
وأكد مدير أركان الحرس الوطني أن توجيهات الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني تنعكس من خلال مستويات التحديث والتطوير ورفع القدرات القيادية والعملياتية، التي يشهدها هذا الصرح العسكري في مسيرته المتواصلة كأحد مرتكزات الدفاع والأمن الوطني في مملكة البحرين.
كما أكد على الدور الحيوي الذي تضطلع به وحدة الإسناد البحري ضمن منظومة الحرس الوطني، مشيدًا بجهود منتسبي الوحدة والتزامهم بتنفيذ المهام الموكلة إليهم بكل احترافية.
كما وجه بمواصلة تطوير القدرات البحرية وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأمين السواحل والمنشآت البحرية الحيوية تعزيزًا لجهود مملكة البحرين في ترسيخ الأمن البحري وحماية المصالح الوطنية.
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