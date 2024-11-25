الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس / PNN - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية أمام حركة المواطنين في كلا الاتجاهين، ما خلق أزمة مركبات.
ويشهد الحاجز الذي يفصل طوباس عن الأغوار، تشديدات عسكرية منذ أكثر من عام، مما يعيق تنقلات المواطنين، ونقل بضائعهم من الأغوار إلى السوق المحلية.
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