الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

MENAFN - Palestine News ) طوباس / PNN - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية أمام حركة المواطنين في كلا الاتجاهين، ما خلق أزمة مركبات.

ويشهد الحاجز الذي يفصل طوباس عن الأغوار، تشديدات عسكرية منذ أكثر من عام، مما يعيق تنقلات المواطنين، ونقل بضائعهم من الأغوار إلى السوق المحلية.



