إسرائيل تستولي على 52 ألف دونم بالضفة منذ بدء حرب غزة

MENAFN - Palestine News ) رام الله/ PNN - أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمس الأحد أن سلطات الاحتلال استولت على ما يزيد على 50 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن سلطات الاحتلال استولت على 52 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي الضفة الغربية منذ بداية الحرب.

وأشار إلى استمرار عمليات الهدم والتهجير القسري، خاصة في التجمعات السكانية البدوية، وتوسيع نطاق الحواجز العسكرية وإقامة بوابات حديدية في مختلف مناطق الضفة.

ووفق هيئة الجدار والاستيطان، هدم الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب قرابة 500 منزل ومنشأة في الضفة الغربية.

وفي السياق، أفادت محافظة القدس -عبر منصة إكس- بأن 62 ألفا و697 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى وأدوا صلوات تلمودية ورقصات واستفزازية، وسط حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، منذ بداية الحرب.

وأكدت استشهاد 80 فلسطينيا وإصابة 279 بالرصاص الحي والمطاطي واعتقال 1971 شخصا، فضلا عن هدم 389 منزلا ومنشأة تجارية وزراعية في الفترة ذاتها.

يذكر أن اتفاقية أوسلو صنفت أراضي الضفة 3 مناطق: (أ) تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و(ب) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و(ج) تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتقدر بنحو 60% من مساحة الضفة.

وبموازاة عدوانه على قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر إجمالا عن استشهاد 785 فلسطينيا، وإصابة نحو 6450 آخرين.