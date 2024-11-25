مكتب رئيس وزراء إسرائيل يؤكد أن أجهزة الاستخبارات والأمن في الإمارات العربية المتحدة عثرت على جثة الحاخام

(MENAFN
) أكد مكتب رئيس وزراء إسرائيل أن أجهزة الاستخبارات والأمن في الإمارات العربية المتحدة عثرت على جثة الحاخام زفي كوهين، الذي كان مفقودًا، واعتبرت وفاته "إرهابًا معاديًا للسامية إجراميًا", وذكر بيان من المكتب أن السفارة الإسرائيلية في أبوظبي كانت على تواصل مستمر مع عائلة كوهين منذ بداية الحادث، وما زالت تقدم الدعم لهم خلال هذه الفترة الصعبة, كما تم إبلاغ عائلة كوهين في إسرائيل بالنبأ المحزن, وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أن قتل الحاخام كوهين هو عمل إرهاب معادي للسامية، وتعهدت باستخدام جميع الوسائل اللازمة لتحقيق العدالة للمسؤولين عن وفاته.
كما كانت التقارير السابقة قد أشارت إلى أن سيارة كوهين تم العثور عليها مهجورة، مع وجود شكوك تشير إلى أن مجموعة مرتبطة بإيران قد تكون وراء وفاته, وأفادت صحيفة "معاريف" أن هناك احتمالًا بأن يكون عملاء إيرانيون قد اختطفوه وقتلوه, وكان كوهين قد خدم في وحدة "غيفاتي" بالجيش الإسرائيلي وعمل كمساعد للحاخام ليفي دوتشمان، الحاخام الرئيسي للجالية اليهودية في الإمارات, وفقًا للموساد، كان آخر اتصال له مع عائلته يوم الأربعاء, وكان قد شوهد آخر مرة في دبي بعد ظهر يوم الخميس، ولم يحضر الاجتماعات المقررة، مما دفع زوجته للإبلاغ عن اختفائه.
في حين تم العثور على سيارته لاحقًا في العين، على بعد حوالي 90 دقيقة من دبي، وكانت هاتفه مغلقًا, وأظهرت التحقيقات الأولية أن ثلاثة مواطنين أوزبك قد تبعوه بعد مغادرته للسوق، ويشتبه في ارتباطهم بجريمة القتل, وتلقت السلطات الإسرائيلية معلومات استخباراتية تفيد بأن هؤلاء الأوزبكيين سافروا على متن طائرة إلى تركيا، وتعمل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مع المسؤولين الأتراك للكشف عن الحقيقة, كما سافرت بعثة إسرائيلية إلى الإمارات لدعم التحقيق الجاري.
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