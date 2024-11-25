(MENAFN
) ماريوس بورغ هوبي، نجل زوجة ولي عهد النرويج، يواجه الآن تهمة اغتصاب ثانية، بعد أيام فقط من اعتقاله بتهم مشابهة, خلال جلسة محاكمة في محكمة أوسلو الجزئية بشأن أول حالة اغتصاب مزعومة، أكد المدعي العام أندرياس كروشيفسكي أن الشرطة في أوسلو طلبت تمديد فترة احتجاز هوبي لمدة أسبوعين إضافيين بعد اكتشاف قضية اغتصاب ثانية, وأصدرت الشرطة بياناً لشبكة سي إن إن، أوضحت فيه أن قضية اغتصاب جديدة ظهرت خلال التحقيق, تتعلق القضية بامرأة كانت غير قادرة على مقاومة الاعتداء الجنسي المزعوم، والسلطات الآن تحقق بنشاط في كلا الاتهامين ضد هوبي.
ووفقاً للقانون النرويجي، يمكن أن تصل عقوبة الاعتداء الجنسي إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات, أوضح محامي هوبي، أوفيند براتلين، أن موكله يعترف بتهم تتعلق بالإيذاء الجسدي، والضرر الجنائي لشقة صديقته السابقة، والتهديدات، لكنه ينكر التهم الأخرى.
في حين ان الضحية الأولى المزعومة هي امرأة في العشرينات من عمرها لم تكن تعرف هوبي قبل الحادث، وفقاً لما ذكره محاميها، هايج سالومون, عبر ولي العهد هاكون عن قلقه بشأن الوضع، معترفاً بخطورة الاتهامات, وأكد على ضرورة منح الشرطة والسلطة القضائية المساحة اللازمة لأداء عملهما، معبراً عن ثقته في أنه سيتم التعامل مع القضية بشكل مناسب, وعلى الرغم من أن هوبي ليس في خط الخلافة المباشر للعرش النرويجي، حيث وُلد قبل أن تتزوج والدته، ميتا-ماريت، من الأمير هاكون، إلا أنه لا يزال جزءاً من العائلة المالكة.
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