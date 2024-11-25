وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر مؤخرًا إنهاء استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين في الضفة الغربية

(MENAFN
) قرّر وزير
الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتز، مؤخرًا إنهاء استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين في الضفة الغربية، وهو قرار يبرز نظام فصل عنصري واضح—قانون واحد لليهود وآخر للفلسطينيين, يعدّ الاعتقال الإداري ممارسة تُنتهك فيها الحقوق الأساسية ويتم حرمان الأفراد من الإجراءات القانونية الواجبة، مما يجعله غير متوافق مع القيم الديمقراطية, يسمح هذا النوع من الاعتقال بتوقيف الأفراد دون أدلة كافية أو حتى إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم, في النظام الديمقراطي، يجب أن تستند التوقيفات إلى أدلة ملموسة، ويجب أن يُستخدم الاعتقال الإداري فقط في الحالات الاستثنائية.
ومع ذلك، فإن قرار كاتز ليس بشأن إنهاء الاعتقال الإداري بشكل كامل, في حين أن أكثر من 3000 فلسطيني ما زالوا محتجزين بموجب هذه الأوامر، فإن خطوة كاتز تتعلق فقط بوقف استخدامها ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية, يعزز هذا القرار الرؤية اليمينية التي تنكر وجود العنف اليهودي، بينما يستمر العمل بهذه الممارسة ضد الفلسطينيين, إن تصرف كاتز يرسل رسالة ضارة للمستوطنين، مشجّعًا إياهم على التصرف دون خوف من العواقب القانونية، بينما يقلل من قيمة حياة الفلسطينيين.
كما يثير هذا القرار أيضًا مخاوف جدية لدى الجيش الإسرائيلي, فقد عبّر رئيس هيئة الأركان العامة السابق غادي إيزنكوت عن قلقه الشديد من خطوة كاتز، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد كبير في الضفة الغربية ويضعف قدرة الجيش على فرض الأمن والنظام, رسالة كاتز للجيش واضحة: المستوطنون فوق القانون، ودور الجيش هو حمايتهم، مما يترك الفلسطينيين عرضة للخطر, وقد ظهرت آثار هذا القرار على الفور عندما حاول عشرات من مثيري الشغب اليهود الاعتداء على قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بالوت، خلال مواجهة في الخليل يوم الجمعة، وهم يهتفون "خائن" و"إزالة إسرائيل".
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