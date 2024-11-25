الإسرائيليون الذين استاؤوا من أوامر التوقيف ضد قادتهم يعتبرون غير مؤهلين للإدلاء بشهاداتهم

(MENAFN
) الإسرائيليون الذين استاؤوا من أوامر التوقيف ضد قادتهم، بما في ذلك رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق، غير مؤهلين للإدلاء بشهاداتهم, أولئك الذين يتهمون المحكمة الجنائية الدولية (آي سي سي), بالتحيز أو يصفونها بأنها "معادية للسامية" لا يملكون أيضًا المصداقية للتحدث في هذا الموضوع, في الواقع، فإن معظم الإسرائيليين ليسوا في وضع يؤهلهم للتعليق, فماذا شاهدوا حقًا في غزة خلال السنوات الأخيرة من العنف؟ هل يدركون حجم التدمير والمعاناة التي جرت باسمهم؟ هل رأوا المجازر، وجثث الأطفال المقطعة، والمستشفيات المدمرة، والمدارس التي تحولت إلى ملاجئ ثم تعرضت للقصف مرة أخرى؟ هل شاهدوا أطفالًا جائعين أو قوافل تهجير؟ كم يعرفون فعلاً عن الجرائم التي ارتكبت باسمهم؟ لا يمكنهم التعبير عن صدمتهم دون مواجهة حقيقة ما تفعله إسرائيل في غزة, الغالبية العظمى من الإسرائيليين إما لم يروا أو تجنبوا رؤية الدمار, لقد تم إخفاؤهم عن الحقيقة من خلال وسائل الإعلام التي ساعدت في منعهم من فهم الواقع, لذلك، فهم غير مؤهلين للحكم على قرارات المحكمة الجنائية الدولية.
وبعد سنوات من تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، فإن الإسرائيليين غير مجهزين للحكم العادل, القضاة في لاهاي، الذين يفهمون حدود ما هو مسموح، هم أكثر قدرة على تقييم تصرفات إسرائيل من المواطنين الإسرائيليين, أولئك الذين يهاجمون شرعية المحكمة الجنائية الدولية أو يسعون للإضرار بها يحاولون تقويض النظام القضائي, عندما يدين السياسيون الإسرائيليون عبر الطيف السياسي، من أمثال إيتامار بن غفير إلى يائير لابيد، قرار المحكمة، فهذا يثبت مدى تأثير غسيل الأدمغة في إسرائيل, والأشخاص الوحيدون الذين يفهمون تمامًا ما يحدث في غزة هم الجنود، لكن شهاداتهم غير موثوقة, كثير منهم يتفاخرون بأفعالهم ويشاركون مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يبرر آخرون تكتيكاتهم الوحشية باعتبارها ضرورية, إنهم يرون المعاناة على أنها مبررة، ويعتبرونها نتيجة لما حدث في 7 أكتوبر، وقد استوعبوا أفعالهم دون ندم.
كما تعتبر أوامر التوقيف التي أصدرتها المحكمة ضد قادة إسرائيل هي خطوة حاسمة، حيث لا يمكن للعالم أن يتجاهل الدمار في غزة, لو فشلت المحكمة الجنائية الدولية في التحرك، لكانت قد خانت مهمتها, إن الفظائع التي تحدث في غزة تتطلب المساءلة، ويجب أن يتحمل رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق المسؤولية عن الدمار الذي تسببا فيه, اما بالنسبة للعديد من الإسرائيليين، فإن هذه الحقائق صعبة المواجهة، لأنهم يعيشون في فهم زائف للوضع, كما أشار البروفيسور رشيد خالدي في مقابلة مع "هآرتس" قبل يومين: "هل تعتقدون أننا لا نعرف العبرية؟" إن الرواية المشوهة التي يتبعها العديد من الإسرائيليين تمنعهم من إدراك الواقع في غزة, أولئك الذين يعيشون في هذا الإنكار غير مؤهلين للإدلاء بشهاداتهم أو ادعاء السلطة في هذا الموضوع, العار الحقيقي لا يكمن في أوامر التوقيف، بل في الأفعال التي ارتكبت في غزة.
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