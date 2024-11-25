الرئيس المنتخب دونالد ترامب يرشح جانيت نشوات لمنصب الجراح العام

(MENAFN
) أحد التعيينات البارزة في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب
كان ترشيح جانيت نشوات لمنصب الجراح العام, جانيت، وهي شقيقة جوليا نشوات، التي شغلت منصب مستشارة الأمن الداخلي في إدارة ترامب، وُلدت لأبوين مهاجمين مسيحيين من الأردن, منصب الجراح العام، الذي يعد دورًا مهمًا منذ عام 1965، يتضمن معالجة القضايا الصحية العامة على مستوى البلاد، وتقديم النصائح بشأن الوقاية من الأمراض، وإدارة الاستجابة للأزمات الصحية مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية.
كذلك أبرز ترامب التزام نشوات بالطب الوقائي والصحة العامة كأسباب رئيسية لترشيحها, تبلغ من العمر 48 عامًا، وقد كانت داعمة صريحة للسياسات الجمهورية وتظهر بانتظام على شبكة فوكس نيوز لتقديم النصائح الطبية, كما تدير نشوات شبكة من مراكز الرعاية العاجلة في نيويورك ونيوجيرسي وتشرف على علامة تجارية متخصصة في المكملات الغذائية والفيتامينات, أشاد ترامب بمساهماتها خلال جائحة كوفيد-19 ومشاركتها في إدارة جهود الإغاثة أثناء الكوارث الطبيعية مثل إعصار كاترينا وإعصار جوبلين, مثل غيرها من المعينين في المناصب العليا، يتطلب ترشيح نشوات موافقة الكونغرس.
كما تعد مهارات التواصل قوية أمرًا أساسيًا في دور الجراح العام، الذي يتطلب تعليم الجمهور حول تحسين الصحة والوقاية من الأمراض, تجعل خبرة نشوات في مجال الصحة العامة والدعوة الإعلامية منها مرشحة قوية لهذا المنصب.
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