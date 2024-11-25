مصدر إسرائيلي: ضوء أخضر للمضي قدما نحو تسوية مع لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الداخل المحتل / PNN - أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية“كان”، اليوم الإثنين، أن الضوء الأخضر أُعطي للمضي قدما نحو إمكانية التوصل إلى اتفاق تسوية مع لبنان، ونقلت عن مصادر إسرائيلية قولها: "نأمل الإعلان عنه في غضون يومين".
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل أعربت عن موافقتها المبدئية على التسوية مع لبنان، بينما قالت مصادر إسرائيلية وأميركية إن "هذا ليس تأكيدا نهائيا على وقف إطلاق النار"، بحسب ما أفادت الصحيفة.
وبحسب المصدر الإسرائيلي، فإن المحادثات تتمحور حول مسألة حرية تحرك الجيش الإسرائيلي في منطقة الحدود السورية اللبنانية.
وذكر المصدر أن إسرائيل تلقت ضمانات من واشنطن، بشأن حرية التحرك في حال حدوث انتهاك للاتفاق مع لبنان.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن المصدر قوله إن "الاتفاق مع لبنان جاهز، والآن يدرس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، كيفية شرحه وترويجه للجمهور الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه تم إعطاء المبعوث الأميركي الخاص، عاموس هوكشتاين الضوء الأخضر للمضي قدما نحو الاتفاق.
وأعطي الضوء الأخضر لإمكانية التسوية مع لبنان خلال مشاورات أمنية إسرائيلية محدودة، مساء الأحد، مع الوزراء في مكتب رئيس الحكومة. ويقول مصدر إسرائيلي إنه من المؤمل إعلان ذلك خلال أيام.
وفي السياق، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين رفيعي المستوى، بعد انتصاف ليل الأحد، الإثنين، قولهم إن "إسرائيل ولبنان على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار"
وذكر الموقع أن "واشنطن وافقت على منح إسرائيل ضمانات لدعم أي عمل عسكري ضد تهديدات من لبنان ولدعم تعطيل إعادة وجود عسكري لحزب الله قرب الحدود".
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه "تم اتخاذ قرار بالمضي قدما نحو اتفاق والإعلان عنه قد يتم هذا الأسبوع".
MENAFN25112024000205011050ID1108921248
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.