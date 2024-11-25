مصدر إسرائيلي: ضوء أخضر للمضي قدما نحو تسوية مع لبنان

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية“كان”، اليوم الإثنين، أن الضوء الأخضر أُعطي للمضي قدما نحو إمكانية التوصل إلى اتفاق تسوية مع لبنان، ونقلت عن مصادر إسرائيلية قولها: "نأمل الإعلان عنه في غضون يومين".

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل أعربت عن موافقتها المبدئية على التسوية مع لبنان، بينما قالت مصادر إسرائيلية وأميركية إن "هذا ليس تأكيدا نهائيا على وقف إطلاق النار"، بحسب ما أفادت الصحيفة.

وبحسب المصدر الإسرائيلي، فإن المحادثات تتمحور حول مسألة حرية تحرك الجيش الإسرائيلي في منطقة الحدود السورية اللبنانية.

وذكر المصدر أن إسرائيل تلقت ضمانات من واشنطن، بشأن حرية التحرك في حال حدوث انتهاك للاتفاق مع لبنان.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن المصدر قوله إن "الاتفاق مع لبنان جاهز، والآن يدرس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، كيفية شرحه وترويجه للجمهور الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه تم إعطاء المبعوث الأميركي الخاص، عاموس هوكشتاين الضوء الأخضر للمضي قدما نحو الاتفاق.

وأعطي الضوء الأخضر لإمكانية التسوية مع لبنان خلال مشاورات أمنية إسرائيلية محدودة، مساء الأحد، مع الوزراء في مكتب رئيس الحكومة. ويقول مصدر إسرائيلي إنه من المؤمل إعلان ذلك خلال أيام.

وفي السياق، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين رفيعي المستوى، بعد انتصاف ليل الأحد، الإثنين، قولهم إن "إسرائيل ولبنان على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار"

وذكر الموقع أن "واشنطن وافقت على منح إسرائيل ضمانات لدعم أي عمل عسكري ضد تهديدات من لبنان ولدعم تعطيل إعادة وجود عسكري لحزب الله قرب الحدود".

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه "تم اتخاذ قرار بالمضي قدما نحو اتفاق والإعلان عنه قد يتم هذا الأسبوع".



