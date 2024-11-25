4 إصابات بتدهور مركبة على طريق المفرق صباح الاثنين

(MENAFN
- Amman Net) قال النقيب كفاح الهزايمة من ادارة السير إن المفارز تعاملت منذ صباح اليوم الاثنين مع عدد من المركبات المعطلة وحادث سير دون اصابات قرب دوار المشاغل.
وأضاف خلال التقرير المروري على اذاعة الأمن العام، انه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع تدهور احدى المركبات التي استقرت على الجزيرة الوسيطة قرب المدينة الطبية، داعيا الى اخذ الحيطة والحذر خصوصا اثناء تساقط الأمطار.
من جهته، قال الرائد سفيان العتوم من الدوريات الخارجية، الى ان الدوريات تتعامل هذه اللحظات مع حادث تدهور لباص هونداي على طريق المفرق الزرقاء، نتج عنه 4 اصابة متوسطة، وخروج المركبة عن حرم الشارع العام.
كما تم التعامل مع حادث تصادم بين 3 مركبات على طريق العدسية ناعور باتجاه الاغوار، دون اصابات.
كذلك، تم التعامل مع حادث تدهور لمركبة ديانا على طريق المفرق الزرقاء باتجاه المفرق، نتج عنه اصابة متوسطة، وحادث تدهور اخر لصهريج على طريق الخلفي باتجاه العقبة، ولا اصابات.
ونوه الى ان طريق مادبا سيشهد منذ الساعة الحادية عشر ليلا وحتى السادسة صباحا ولمدار ستة ايام اعمال صيانة على جسر مادبا وجسر جامعة الاسراء وجسر مدخل طريق الملكة علياء.
MENAFN25112024000209011053ID1108921246
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.