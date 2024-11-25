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الاحتلال يواصل اقتحام المغير شرق رام الله لليوم الثاني

11/25/2024 2:02:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، اقتحامها لقرية المغير شرق رام الله، لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال تواصل اقتحام القرية الذي بدأ منذ مساء أول من أمس السبت، وسط اجراء تحقيق ميداني مع عدد من الشبان، واحتجاز عدد منهم لساعات طويلة في ظل الظروف الجوية الباردة.

وقالت مصادر محلية في القرية: إن الدراسة علقت في مدارسها لليوم الثاني في ظل تواصل الاقتحام، وأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة نحو القرية.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المواطن إيهاب أبو عليا خلال اقتحامها المتواصل لقرية المغير شمال شرق رام الله، فيما احتجزت 9 آخرين وأطلقت سراحهم في وقت لاحق، وتنفذ عمليات تحقيق ميداني مع عشرات المواطنين، وسط مداهمة وتفتيش المنازل.

كما استولت على منزل المواطن وحيد أبو نعيم وحولته إلى ثكنة عسكرية، ورفعت علم الاحتلال على سطحه.

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