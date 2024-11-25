الاحتلال يواصل اقتحام المغير شرق رام الله لليوم الثاني

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، اقتحامها لقرية المغير شرق رام الله، لليوم الثاني على التوالي.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال تواصل اقتحام القرية الذي بدأ منذ مساء أول من أمس السبت، وسط اجراء تحقيق ميداني مع عدد من الشبان، واحتجاز عدد منهم لساعات طويلة في ظل الظروف الجوية الباردة.
وقالت مصادر محلية في القرية: إن الدراسة علقت في مدارسها لليوم الثاني في ظل تواصل الاقتحام، وأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة نحو القرية.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المواطن إيهاب أبو عليا خلال اقتحامها المتواصل لقرية المغير شمال شرق رام الله، فيما احتجزت 9 آخرين وأطلقت سراحهم في وقت لاحق، وتنفذ عمليات تحقيق ميداني مع عشرات المواطنين، وسط مداهمة وتفتيش المنازل.
كما استولت على منزل المواطن وحيد أبو نعيم وحولته إلى ثكنة عسكرية، ورفعت علم الاحتلال على سطحه.
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