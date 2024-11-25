Tuesday, 26 November 2024 09:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يداهم منازل شرق قلقيلية

11/25/2024 2:02:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرى وبلدات شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت باقة الحطب وجيوس وصير، وشرعت بتفتيش منازل المواطنين بشكل عشوائي، دون تسجيل اي اعتقالات.

MENAFN25112024000205011050ID1108921232

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث