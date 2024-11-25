الاحتلال يداهم منازل شرق قلقيلية
التاريخ
11/25/2024 2:02:00 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
قلقيلية/PNN- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرى وبلدات شرق قلقيلية.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت باقة الحطب وجيوس وصير، وشرعت بتفتيش منازل المواطنين بشكل عشوائي، دون تسجيل اي اعتقالات.
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