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الطقس: الحرارة أدنى من معدلها العام بـ 10 درجات مئوية وأمطار متفرقة

11/25/2024 2:01:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الاثنين، غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة في المناطق الجبلية باردا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض حاد على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي 10 درجات مئوية، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة بين الحين والآخر على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج .
وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة، خاصة فوق المناطق الجبلية، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.
ويوم غد الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة في المناطق الجبلية باردا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحوالي 8 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم الخميس المقبل، يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج
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وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.
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