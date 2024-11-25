ألمانيا تدعم آلية الأمم المتحدة 2720 لإمدادالمساعدات إلى غزة بستة ملايين يورو

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN /
وقع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية اتفاقية لتقديم 6 ملايين يورو لدعم آلية الأمم المتحدة 2720 الخاصة بغزة، والتي تهدف إلى تسريع تسليم المساعدات الإنسانية. ويتماشى هذا الالتزام مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2720 (2023)، الذي يدعو إلى إنشاء إطار عمل تشغيلي تحت إشراف كبيرة منسقيالأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار في غزة لدعمالاحتياجات الإنسانية العاجلة.
وقد طُلب من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تصميم وتشغيل وإدارةالآلية تحت قيادة كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وشؤون إعادةالإعمار في غزة. وتهدف
آلية القرار 2720 إلى دعم تنسيق وتسريع تسليمالمساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال الممرات القائمة في الأردن وقبرصومصر، وغيرها من الممرات التي تعزز هذه المساعدات الحاسمة.
وبحسب البيان ستدعم الأموال المخصصة المبادرات الرئيسية اهمها الدعم اللوجستي الأساسي: شراء الشاحنات لتمكين تسليم المساعدات الإنسانية من قبل منظمات الأمم المتحدة داخل غزة وكذلك تسليم المساعدات عن طريق الأردن من قبل الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية.
كما سيدعم المشروع الكفاءة التشغيلية من تكاليف التشغيل الأساسية لتسهيل العمليات على طول ممر الأردن، بما في ذلك إمدادات الوقود.
وستدعم الاموال ايضا تحسين البنية التحتية لتدفق المساعدات: إنشاء مناطق انتظار الشاحنات في معبر اللنبي والغباوي من أجل تسريع توفير الامدادات.
و قالت
كارونا هيرمان، مديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع فيالقدس: "نحن ممتنون لهذه المساهمة
الكبيرة والسخية التي قدمتها ألمانيا، والتي من شأنها أن تعزز القدرة التشغيلية وفعالية آلية قرار مجلس الأمن2720 في هذا الوقت الحرج". وأضافت: "تمكننا هذه الشراكة من دعم فرقناعلى الأرض بشكل أفضل وتعزيز قدرة آلية قرار مجلس الأمن 2720 على توفيرقنوات سريعة وموثوقة للمساعدات المنقذة للحياة للوصول إلى أولئك الذين همفي أمس الحاجة إليها في غزة".
وأفادت أولريكه بورمان، نائبة رئيس مكتب التمثيل الألماني في الأراضيالفلسطينية،“الاحتياجات الإنسانية في غزة غير مسبوقة. وبالتالي، فإنتركيزنا الحالي ينصب على تمكين وتسريع التوزيع الآمن للسلع الأساسيةللشعب الفلسطيني في شمال غزة وخارجها. ولذلك، يسعد ألمانيا أن تتعاون معمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في الاستجابة للأزمات الإنسانية فيغزة”.
وتساهم الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومكتب التمثيلالألماني في تعزيز عمليات آلية الأمم المتحدة 2720 على طول الممر الأردنيوداخل غزة.
يشار الى ان
مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS ينفذ مهمة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع هي مساعدة الناس على بناء حياةأفضل والبلدان على تحقيق السلام والتنمية المستدامة.
ويساعد ال UNPOS l
الامن المتحدة والحكومات والشركاء الآخرين على إدارة المشاريع، وتقديم البنية التحتية والمشتريات المستدامة بطريقة فعالة. للمزيد:
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