ألمانيا تدعم آلية الأمم المتحدة 2720 لإمدادالمساعدات إلى غزة بستة ملايين يورو

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN /وقع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية اتفاقية لتقديم 6 ملايين يورو لدعم آلية الأمم المتحدة 2720 الخاصة بغزة، والتي تهدف إلى تسريع تسليم المساعدات الإنسانية. ويتماشى هذا الالتزام مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2720 (2023)، الذي يدعو إلى إنشاء إطار عمل تشغيلي تحت إشراف كبيرة منسقيالأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار في غزة لدعمالاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وقد طُلب من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تصميم وتشغيل وإدارةالآلية تحت قيادة كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وشؤون إعادةالإعمار في غزة. وتهدف

آلية القرار 2720 إلى دعم تنسيق وتسريع تسليمالمساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال الممرات القائمة في الأردن وقبرصومصر، وغيرها من الممرات التي تعزز هذه المساعدات الحاسمة.

وبحسب البيان ستدعم الأموال المخصصة المبادرات الرئيسية اهمها الدعم اللوجستي الأساسي: شراء الشاحنات لتمكين تسليم المساعدات الإنسانية من قبل منظمات الأمم المتحدة داخل غزة وكذلك تسليم المساعدات عن طريق الأردن من قبل الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية.

كما سيدعم المشروع الكفاءة التشغيلية من تكاليف التشغيل الأساسية لتسهيل العمليات على طول ممر الأردن، بما في ذلك إمدادات الوقود.

وستدعم الاموال ايضا تحسين البنية التحتية لتدفق المساعدات: إنشاء مناطق انتظار الشاحنات في معبر اللنبي والغباوي من أجل تسريع توفير الامدادات.

و قالت

كارونا هيرمان، مديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع فيالقدس: "نحن ممتنون لهذه المساهمة

الكبيرة والسخية التي قدمتها ألمانيا، والتي من شأنها أن تعزز القدرة التشغيلية وفعالية آلية قرار مجلس الأمن2720 في هذا الوقت الحرج". وأضافت: "تمكننا هذه الشراكة من دعم فرقناعلى الأرض بشكل أفضل وتعزيز قدرة آلية قرار مجلس الأمن 2720 على توفيرقنوات سريعة وموثوقة للمساعدات المنقذة للحياة للوصول إلى أولئك الذين همفي أمس الحاجة إليها في غزة".

وأفادت أولريكه بورمان، نائبة رئيس مكتب التمثيل الألماني في الأراضيالفلسطينية،“الاحتياجات الإنسانية في غزة غير مسبوقة. وبالتالي، فإنتركيزنا الحالي ينصب على تمكين وتسريع التوزيع الآمن للسلع الأساسيةللشعب الفلسطيني في شمال غزة وخارجها. ولذلك، يسعد ألمانيا أن تتعاون معمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في الاستجابة للأزمات الإنسانية فيغزة”.

وتساهم الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومكتب التمثيلالألماني في تعزيز عمليات آلية الأمم المتحدة 2720 على طول الممر الأردنيوداخل غزة.

يشار الى ان

مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS ينفذ مهمة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع هي مساعدة الناس على بناء حياةأفضل والبلدان على تحقيق السلام والتنمية المستدامة.



ويساعد ال UNPOS l

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