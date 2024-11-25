415 يومًا من الحرب: الطائرات الإسرائيلية تواصل قصف قطاع غزة وتوقع مجازر جديدة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN- في اليوم 415 من الحرب، استمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية في قصف
مختلف مناطق قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد عدد كبير من المدنيين ووقوع إصابات متعددة.
وفي الـ 24 ساعة الماضية، ارتكب الاحتلال أربع مجازر جديدة، استهدفت العائلات الفلسطينية في القطاع، وأسفرت عن استشهاد 35 شخصًا وإصابة 90 آخرين.
وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إلى 44,211 شهيدًا و104,567 مصابًا. كما داهمت مياه البحر خيام النازحين في منطقة غرب خان يونس، حيث يعيش آلاف الفلسطينيين على الشاطئ، مما أدى إلى تبلل الأغطية والفراش بسبب دخول المياه إلى الخيام مع استمرار تساقط الأمطار.
وفي وسط القطاع، استهدفت الطائرات الإسرائيلية منازل المواطنين في مخيمات اللاجئين الأربعة، بما في ذلك غارة على منزل عائلة مزهر غرب مخيم النصيرات، أسفرت عن عدة إصابات. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية شمال المخيمات، وخاصة شمالي مخيم البريج.
وفي شمال القطاع، واصل جيش الاحتلال استهداف الطواقم الطبية في مشفى كمال، حيث استهدفت الطائرات الحربية المبنى للمرة الثامنة في غضون 24 ساعة. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية محيط الجمعية الإسلامية في بيت لاهيا، إضافة إلى استمرار القصف على منازل المواطنين في مخيم جباليا ومنطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة. في حي الشجاعية شرق غزة، أسفر قصف جوي على منزل لعائلة الجرو عن إصابات بين المدنيين.
وفي جنوب القطاع، دمرت الطائرات الإسرائيلية مربعات سكنية جديدة شمال غرب مدينة رفح، بينما استمر الجيش في استهداف مناطق أخرى على محور فيلادلفيا. كما انتشل المسعفون جثمان شهيد من منطقة خربة العدس شمال رفح.
تستمر معاناة المدنيين في قطاع غزة مع تصاعد العدوان الإسرائيلي الذي يطال كافة المناطق، مما يزيد من عمق الأزمة الإنسانية التي يعاني منها السكان.
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