415 يومًا من الحرب: الطائرات الإسرائيلية تواصل قصف قطاع غزة وتوقع مجازر جديدة

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- في اليوم 415 من الحرب، استمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد عدد كبير من المدنيين ووقوع إصابات متعددة.

وفي الـ 24 ساعة الماضية، ارتكب الاحتلال أربع مجازر جديدة، استهدفت العائلات الفلسطينية في القطاع، وأسفرت عن استشهاد 35 شخصًا وإصابة 90 آخرين.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إلى 44,211 شهيدًا و104,567 مصابًا. كما داهمت مياه البحر خيام النازحين في منطقة غرب خان يونس، حيث يعيش آلاف الفلسطينيين على الشاطئ، مما أدى إلى تبلل الأغطية والفراش بسبب دخول المياه إلى الخيام مع استمرار تساقط الأمطار.

وفي وسط القطاع، استهدفت الطائرات الإسرائيلية منازل المواطنين في مخيمات اللاجئين الأربعة، بما في ذلك غارة على منزل عائلة مزهر غرب مخيم النصيرات، أسفرت عن عدة إصابات. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية شمال المخيمات، وخاصة شمالي مخيم البريج.

وفي شمال القطاع، واصل جيش الاحتلال استهداف الطواقم الطبية في مشفى كمال، حيث استهدفت الطائرات الحربية المبنى للمرة الثامنة في غضون 24 ساعة. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية محيط الجمعية الإسلامية في بيت لاهيا، إضافة إلى استمرار القصف على منازل المواطنين في مخيم جباليا ومنطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة. في حي الشجاعية شرق غزة، أسفر قصف جوي على منزل لعائلة الجرو عن إصابات بين المدنيين.

وفي جنوب القطاع، دمرت الطائرات الإسرائيلية مربعات سكنية جديدة شمال غرب مدينة رفح، بينما استمر الجيش في استهداف مناطق أخرى على محور فيلادلفيا. كما انتشل المسعفون جثمان شهيد من منطقة خربة العدس شمال رفح.

تستمر معاناة المدنيين في قطاع غزة مع تصاعد العدوان الإسرائيلي الذي يطال كافة المناطق، مما يزيد من عمق الأزمة الإنسانية التي يعاني منها السكان.