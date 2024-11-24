انطلاق سيتي سكيب البحرين غدا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
من المقرر انطلاق فعاليات سيتي سكيب البحرين، المعرض والمؤتمر الإقليمي المرتقب المتخصص في القطاع العقاري في المملكة غداً الثلاثاء 26 نوفمبر، في مركز البحرين العالمي للمعارض. وسيقام الحدث تحت شعار «عش حياة الرفاهية»، حيث سيستعرض مجموعة من أحدث المشاريع الراقية التي تعزز حياة الفخامة والرفاهية.
ويستعرض سيتي سكيب البحرين هذا العام قطاع العقارات المزدهر في البحرين، ويلقي الضوء على العقارات المتنوعة، والبنية التحتية العالمية المستوى، والفرص الاستثمارية الواعدة. ويتشارك معرض سيتي سكيب البحرين الموقع مع معرضي الجواهر العربية والعطور العربية، بما يتيح للزوار فرصة رائعة للتعرف على أحدث مشاريع الحياة الراقية، إلى جانب مجموعة واسعة من المجوهرات الفخمة والعطور الأنيقة. يقام هذا الحدث المهم على مدى خمسة أيام، ويقدم أكثر من 200 فرصة مشروع، مع توقع استقبال ما يزيد على 10 , 000 زائر.
ويذكر أن شركة بريق الرتاج، إحدى الشركات الرائدة في إدارة التطوير العقاري، هي الراعي الذهبي لمعرض هذا العام. وتضم قائمة العارضين نخبة من الشركات المعروفة التي تشمل ديار المحرق، شركة بحرين مارينا، شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، إنفراكورب، درة البحرين، نسيج، شركة العرين القابضة، الكوهجي للتطوير العقاري، وغيرها الكثير.
كما، تشمل قائمة العارضين شركة عقارات بوابة الجنبية، اليال العقارية، عقارات كارلتون، مجموعة كادي، شركة استيراد أمواج ذ.م.م، شركة مشاريع المملكة العقارية ذ.م.م، شركة لولو للسفر والسياحة، شركة نيكولاس، شركة أراضي 3 العقارية ذ.م.م، وتكنوجيم. كما سيشارك بعض المطورين من دولة الإمارات العربية المتحدة مثل شركة ميرلين العقارية، إضافة إلى مطورين عالميين من قبرص وجورجيا مثل شركة ماردي ووتر فرانت، وشركة روبورا ريل إيستيت.
وبالإضافة إلى شركات التطوير العقاري، سوف تشارك أيضًا مجموعة مرموقة من المؤسسات المالية، وتشمل بنك البحرين والكويت الشريك المصرفي الرسمي للمعرض.
وفي إطار فعاليات معرض سيتي سكيب البحرين 2024، سوف يقام مؤتمر هذا العام تحت شعار «مستقبل العيش في البحرين»، وذلك يوم الخميس 28 نوفمبر في مركز البحرين العالمي للمعارض- الصالة الرئيسية.
وسيركز المؤتمر على أحدث الاتجاهات والاستراتيجيات في قطاعي العقارات والتنمية الحضرية، يقدمها أكثر من 25 خبيرًا محليًا وإقليميًا ودوليًا.
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