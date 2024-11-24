انطلاق سيتي سكيب البحرين غدا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

من‭ ‬المقرر‭ ‬انطلاق‭ ‬فعاليات‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين،‭ ‬المعرض‭ ‬والمؤتمر‭ ‬الإقليمي‭ ‬المرتقب‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬غداً‭ ‬الثلاثاء‭ ‬26‭ ‬نوفمبر،‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭. ‬وسيقام‭ ‬الحدث‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬عش‭ ‬حياة‭ ‬الرفاهية‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬سيستعرض‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬المشاريع‭ ‬الراقية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬حياة‭ ‬الفخامة‭ ‬والرفاهية‭.‬

ويستعرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬قطاع‭ ‬العقارات‭ ‬المزدهر‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ويلقي‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬العقارات‭ ‬المتنوعة،‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬العالمية‭ ‬المستوى،‭ ‬والفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الواعدة‭. ‬ويتشارك‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬الموقع‭ ‬مع‭ ‬معرضي‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬والعطور‭ ‬العربية،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬للزوار‭ ‬فرصة‭ ‬رائعة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬مشاريع‭ ‬الحياة‭ ‬الراقية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المجوهرات‭ ‬الفخمة‭ ‬والعطور‭ ‬الأنيقة‭. ‬يقام‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المهم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬خمسة‭ ‬أيام،‭ ‬ويقدم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬فرصة‭ ‬مشروع،‭ ‬مع‭ ‬توقع‭ ‬استقبال‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬10 , 000‭ ‬زائر‭. ‬

ويذكر‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج،‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬هي‭ ‬الراعي‭ ‬الذهبي‭ ‬لمعرض‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬العارضين‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المعروفة‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬شركة‭ ‬بحرين‭ ‬مارينا،‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للاستثمار‭ ‬العقاري‭ (‬إدامة‭)‬،‭ ‬إنفراكورب،‭ ‬درة‭ ‬البحرين،‭ ‬نسيج،‭ ‬شركة‭ ‬العرين‭ ‬القابضة،‭ ‬الكوهجي‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير‭. ‬

كما،‭ ‬تشمل‭ ‬قائمة‭ ‬العارضين‭ ‬شركة‭ ‬عقارات‭ ‬بوابة‭ ‬الجنبية،‭ ‬اليال‭ ‬العقارية،‭ ‬عقارات‭ ‬كارلتون،‭ ‬مجموعة‭ ‬كادي،‭ ‬شركة‭ ‬استيراد‭ ‬أمواج‭ ‬ذ‭.‬م‭.‬م،‭ ‬شركة‭ ‬مشاريع‭ ‬المملكة‭ ‬العقارية‭ ‬ذ‭.‬م‭.‬م،‭ ‬شركة‭ ‬لولو‭ ‬للسفر‭ ‬والسياحة،‭ ‬شركة‭ ‬نيكولاس،‭ ‬شركة‭ ‬أراضي‭ ‬3‭ ‬العقارية‭ ‬ذ‭.‬م‭.‬م،‭ ‬وتكنوجيم‭. ‬كما‭ ‬سيشارك‭ ‬بعض‭ ‬المطورين‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬مثل‭ ‬شركة‭ ‬ميرلين‭ ‬العقارية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مطورين‭ ‬عالميين‭ ‬من‭ ‬قبرص‭ ‬وجورجيا‭ ‬مثل‭ ‬شركة‭ ‬ماردي‭ ‬ووتر‭ ‬فرانت،‭ ‬وشركة‭ ‬روبورا‭ ‬ريل‭ ‬إيستيت‭. ‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬سوف‭ ‬تشارك‭ ‬أيضًا‭ ‬مجموعة‭ ‬مرموقة‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية،‭ ‬وتشمل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬الشريك‭ ‬المصرفي‭ ‬الرسمي‭ ‬للمعرض‭. ‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬فعاليات‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2024،‭ ‬سوف‭ ‬يقام‭ ‬مؤتمر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬مستقبل‭ ‬العيش‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬28‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭- ‬الصالة‭ ‬الرئيسية‭.

‬وسيركز‭ ‬المؤتمر‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬الاتجاهات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬في‭ ‬قطاعي‭ ‬العقارات‭ ‬والتنمية‭ ‬الحضرية،‭ ‬يقدمها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬خبيرًا‭ ‬محليًا‭ ‬وإقليميًا‭ ‬ودوليًا‭.‬