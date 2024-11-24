Monday, 25 November 2024 11:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((جي إف إتش بارتنرز)) تستحوذ على محفظة أصول سكنية بقيمة 300 مليون دولار

11/24/2024 11:28:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬بارتنرز‭ ‬ليمتد‭ (‬‮«‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬بارتنرز‮»‬‭) ‬الذراع‭ ‬العالمية‭ ‬لإدارة‭ ‬الأصول‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬المالي‭ ‬العالمي‭ ‬مقرًا‭ ‬لها،‭ ‬أمس‭ ‬نجاحها‭ ‬في‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬أصول‭ ‬سكنية‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬ A ‭ ‬مخصصة‭ ‬للطلاب‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬تمت‭ ‬إضافة‭ ‬الأصول‭ ‬الجديدة‭ ‬إلى‭ ‬محفظة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬بارتنرز‭ ‬لسكن‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬الآن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5500‭ ‬سرير‭ ‬وتمثل‭ ‬أصول‭ ‬تحت‭ ‬الإدارة‭ ‬بقيمة‭ ‬تقارب‭ ‬900‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬تبلغ‭ ‬نسبة‭ ‬إشغال‭ ‬هذه‭ ‬الأصول‭ ‬الجديدة‭ ‬99 % ‭ ‬وتقع‭ ‬على‭ ‬بُعد‭ ‬مسافة‭ ‬قصيرة‭ ‬يمكن‭ ‬قطعها‭ ‬سيرًا‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭ ‬من‭ ‬كبرى‭ ‬الجامعات‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬برامج‭ ‬دراسية‭ ‬لمدة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬وتضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30 , 000‭ ‬طالب‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬دراسي‭. ‬وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬الأصول‭ ‬عقارين‭ ‬يخدمان‭ ‬جامعة‭ ‬نورث‭ ‬تكساس‭ (‬859‭ ‬سريرا‭)‬،‭ ‬وآخر‭ ‬يوفر‭ ‬سكنًا‭ ‬للطلاب‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كنتاكي‭ (‬649‭ ‬سريرا‭)‬،‭ ‬ومشروع‭ ‬تطوير‭ ‬سكني‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬تينيسي،‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬حوالي‭ ‬605‭ ‬أسرة‭ ‬عند‭ ‬الانتهاء‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2026‭. ‬وتستفيد‭ ‬هذه‭ ‬الأسواق‭ ‬الثلاثة‭ ‬من‭ ‬الزيادة‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬الطلبة‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬جامعاتها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬قلة‭ ‬العروض‭ ‬المتاحة‭ ‬للسكن،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬الإشغال‭ ‬ونمو‭ ‬أقوى‭ ‬في‭ ‬الإيجارات‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬بارتنرز‭ ‬قد‭ ‬قامت‭ ‬بتنفيذ‭ ‬المعاملات‭ ‬المذكورة‭ ‬أعلاه‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬إس‭ ‬كيو‭ ‬لإدارة‭ ‬الأصول،‭ ‬والتي‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬أتلانتا‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬وتدير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15 , 000‭ ‬سرير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬سكن‭ ‬الطلاب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬فيسبر‭ ‬القابضة،‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬وتدير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30 , 000‭ ‬سرير‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬نائل‭ ‬مصطفى،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬بارتنرز،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬تُعزز‭ ‬هذه‭ ‬الاستحواذات‭ ‬سجلنا‭ ‬القوي‭ ‬وقدرتنا‭ ‬المتنامية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬سكن‭ ‬الطلاب،‭ ‬حيث‭ ‬توفر‭ ‬الأصول‭ ‬الجديدة‭ ‬فرصًا‭ ‬جذابة‭ ‬لمستثمرينا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬معدل‭ ‬المخاطر‭ ‬والعائد‭. ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظرنا‭ ‬ان‭ ‬الاستثمار‭
‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬بسبب‭ ‬قوة‭ ‬والطلب‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬العامة‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬برامج‭ ‬دراسية‭ ‬مدة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬والتي‭ ‬تتمتع‭ ‬ببرامج‭ ‬بحثية‭ ‬و‭/‬أو‭ ‬رياضية‭ ‬قوية‭ ‬لهذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬الاصول‭. ‬إن‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬أصول‭ ‬المتمرسة‭ ‬مثل‭ ‬إس‭ ‬كيو‭ ‬وفيسبر‭ ‬تعتبر‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬تضمن‭ ‬تنفيذ‭ ‬أنشطتنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬بأعلى‭ ‬المستويات‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭.‬‮»‬

MENAFN24112024000055011008ID1108920959

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث