((جي إف إتش بارتنرز)) تستحوذ على محفظة أصول سكنية بقيمة 300 مليون دولار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة جي إف إتش بارتنرز ليمتد («جي إف إتش بارتنرز») الذراع العالمية لإدارة الأصول التابعة لمجموعة جي إف إتش المالية التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقرًا لها، أمس نجاحها في الاستحواذ على أصول سكنية من الفئة A مخصصة للطلاب تبلغ قيمتها 300 مليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية.
هذا وقد تمت إضافة الأصول الجديدة إلى محفظة جي إف إتش بارتنرز لسكن الطلاب في الولايات المتحدة، والتي تضم الآن أكثر من 5500 سرير وتمثل أصول تحت الإدارة بقيمة تقارب 900 مليون دولار أمريكي. تبلغ نسبة إشغال هذه الأصول الجديدة 99 % وتقع على بُعد مسافة قصيرة يمكن قطعها سيرًا على الأقدام من كبرى الجامعات العامة التي تقدم برامج دراسية لمدة أربع سنوات وتضم أكثر من 30 , 000 طالب جديد في كل عام دراسي. وتشمل هذه الأصول عقارين يخدمان جامعة نورث تكساس (859 سريرا)، وآخر يوفر سكنًا للطلاب في جامعة كنتاكي (649 سريرا)، ومشروع تطوير سكني قريب من جامعة تينيسي، الذي من المتوقع أن يضيف حوالي 605 أسرة عند الانتهاء منه في عام 2026. وتستفيد هذه الأسواق الثلاثة من الزيادة الكبيرة في أعداد الطلبة المسجلين في جامعاتها، إلى جانب قلة العروض المتاحة للسكن، مما يؤدي إلى ارتفاع في نسبة الإشغال ونمو أقوى في الإيجارات.
تجدر الإشارة إلى أن جي إف إتش بارتنرز قد قامت بتنفيذ المعاملات المذكورة أعلاه بالتعاون مع شركة إس كيو لإدارة الأصول، والتي تأسست في أتلانتا عام 2013 وتدير أكثر من 15 , 000 سرير في مجال سكن الطلاب، بالإضافة إلى شركة فيسبر القابضة، التي تأسست في نيويورك عام 2007 وتدير أكثر من 30 , 000 سرير.
وتعليقًا على هذه المناسبة، صرح نائل مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش بارتنرز، بالقول: «تُعزز هذه الاستحواذات سجلنا القوي وقدرتنا المتنامية في قطاع سكن الطلاب، حيث توفر الأصول الجديدة فرصًا جذابة لمستثمرينا من حيث معدل المخاطر والعائد. من وجهة نظرنا ان الاستثمار
في هذا القطاع بسبب قوة والطلب في الجامعات العامة الرائدة التي تقدم برامج دراسية مدة أربع سنوات، والتي تتمتع ببرامج بحثية و/أو رياضية قوية لهذه النوعية من الاصول. إن شراكتنا مع الشركات المختصة في إدارة أصول المتمرسة مثل إس كيو وفيسبر تعتبر شراكة استراتيجية تضمن تنفيذ أنشطتنا في هذا القطاع بأعلى المستويات من الكفاءة.»
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