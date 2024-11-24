((جي إف إتش بارتنرز)) تستحوذ على محفظة أصول سكنية بقيمة 300 مليون دولار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬بارتنرز‭ ‬ليمتد‭ (‬‮«‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬بارتنرز‮»‬‭) ‬الذراع‭ ‬العالمية‭ ‬لإدارة‭ ‬الأصول‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬المالي‭ ‬العالمي‭ ‬مقرًا‭ ‬لها،‭ ‬أمس‭ ‬نجاحها‭ ‬في‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬أصول‭ ‬سكنية‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬ A ‭ ‬مخصصة‭ ‬للطلاب‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬تمت‭ ‬إضافة‭ ‬الأصول‭ ‬الجديدة‭ ‬إلى‭ ‬محفظة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬بارتنرز‭ ‬لسكن‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬الآن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5500‭ ‬سرير‭ ‬وتمثل‭ ‬أصول‭ ‬تحت‭ ‬الإدارة‭ ‬بقيمة‭ ‬تقارب‭ ‬900‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬تبلغ‭ ‬نسبة‭ ‬إشغال‭ ‬هذه‭ ‬الأصول‭ ‬الجديدة‭ ‬99 % ‭ ‬وتقع‭ ‬على‭ ‬بُعد‭ ‬مسافة‭ ‬قصيرة‭ ‬يمكن‭ ‬قطعها‭ ‬سيرًا‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭ ‬من‭ ‬كبرى‭ ‬الجامعات‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬برامج‭ ‬دراسية‭ ‬لمدة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬وتضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30 , 000‭ ‬طالب‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬دراسي‭. ‬وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬الأصول‭ ‬عقارين‭ ‬يخدمان‭ ‬جامعة‭ ‬نورث‭ ‬تكساس‭ (‬859‭ ‬سريرا‭)‬،‭ ‬وآخر‭ ‬يوفر‭ ‬سكنًا‭ ‬للطلاب‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كنتاكي‭ (‬649‭ ‬سريرا‭)‬،‭ ‬ومشروع‭ ‬تطوير‭ ‬سكني‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬تينيسي،‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬حوالي‭ ‬605‭ ‬أسرة‭ ‬عند‭ ‬الانتهاء‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2026‭. ‬وتستفيد‭ ‬هذه‭ ‬الأسواق‭ ‬الثلاثة‭ ‬من‭ ‬الزيادة‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬الطلبة‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬جامعاتها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬قلة‭ ‬العروض‭ ‬المتاحة‭ ‬للسكن،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬الإشغال‭ ‬ونمو‭ ‬أقوى‭ ‬في‭ ‬الإيجارات‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬بارتنرز‭ ‬قد‭ ‬قامت‭ ‬بتنفيذ‭ ‬المعاملات‭ ‬المذكورة‭ ‬أعلاه‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬إس‭ ‬كيو‭ ‬لإدارة‭ ‬الأصول،‭ ‬والتي‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬أتلانتا‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬وتدير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15 , 000‭ ‬سرير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬سكن‭ ‬الطلاب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬فيسبر‭ ‬القابضة،‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬وتدير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30 , 000‭ ‬سرير‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬نائل‭ ‬مصطفى،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬بارتنرز،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬تُعزز‭ ‬هذه‭ ‬الاستحواذات‭ ‬سجلنا‭ ‬القوي‭ ‬وقدرتنا‭ ‬المتنامية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬سكن‭ ‬الطلاب،‭ ‬حيث‭ ‬توفر‭ ‬الأصول‭ ‬الجديدة‭ ‬فرصًا‭ ‬جذابة‭ ‬لمستثمرينا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬معدل‭ ‬المخاطر‭ ‬والعائد‭. ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظرنا‭ ‬ان‭ ‬الاستثمار‭

‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬بسبب‭ ‬قوة‭ ‬والطلب‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬العامة‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬برامج‭ ‬دراسية‭ ‬مدة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬والتي‭ ‬تتمتع‭ ‬ببرامج‭ ‬بحثية‭ ‬و‭/‬أو‭ ‬رياضية‭ ‬قوية‭ ‬لهذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬الاصول‭. ‬إن‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬أصول‭ ‬المتمرسة‭ ‬مثل‭ ‬إس‭ ‬كيو‭ ‬وفيسبر‭ ‬تعتبر‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬تضمن‭ ‬تنفيذ‭ ‬أنشطتنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬بأعلى‭ ‬المستويات‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭.‬‮»‬