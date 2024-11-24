عواقب إدمان المكملات الغذائية

(MENAFN
- Al Watan)
حذرت خبيرة التغذية نيكول أندروز، المتخصصة في علاج السرطان
والوقاية منه، من خطر صحي ينجم عن إدمان المكملات الغذائية.
وفي مقطع فيديو نشرته على ((إنستغرام))، أوضحت أندروز أن الجرعات العالية من بعض الفيتامينات تتحول إلى جزيئات ضارة تسمى ((الجذور الحرة))، والتي تؤدي إلى تلف الخلايا وتساهم في تطور السرطان.
وقالت أندروز، البالغة من العمر 38 عاما وتعمل في واشنطن، إن الأشخاص الذين ينجون من السرطان معرضون بشكل خاص لهذا الخطر بسبب زيادة احتمال ظهور أورام ثانوية نتيجة العوامل الوراثية.
وأضافت: ((للأسف، كثير من الناجين من السرطان يقعون ضحايا للمكملات الغذائية التي يروج لها البعض كعلاج لإزالة السموم وتقليل مخاطر السرطان)). موضحة أن المكملات تحتوي على جرعات عالية من المغذيات الدقيقة التي تصل إلى مستويات سامة، وهو ما لا يحدث عند تناول الفيتامينات من الطعام بشكل طبيعي.
وأكدت أندروز أن المكملات الغذائية لا تعد وسيلة فعالة للوقاية من السرطان، بل تزيد من خطر الإصابة به عند تناولها بشكل مفرط.
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