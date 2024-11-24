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عواقب إدمان المكملات الغذائية

11/24/2024 11:22:34 PM
(MENAFN- Al Watan) حذرت خبيرة التغذية نيكول أندروز، المتخصصة في علاج السرطان والوقاية منه، من خطر صحي ينجم عن إدمان المكملات الغذائية.
وفي مقطع فيديو نشرته على ((إنستغرام))، أوضحت أندروز أن الجرعات العالية من بعض الفيتامينات تتحول إلى جزيئات ضارة تسمى ((الجذور الحرة))، والتي تؤدي إلى تلف الخلايا وتساهم في تطور السرطان.
وقالت أندروز، البالغة من العمر 38 عاما وتعمل في واشنطن، إن الأشخاص الذين ينجون من السرطان معرضون بشكل خاص لهذا الخطر بسبب زيادة احتمال ظهور أورام ثانوية نتيجة العوامل الوراثية.
وأضافت: ((للأسف، كثير من الناجين من السرطان يقعون ضحايا للمكملات الغذائية التي يروج لها البعض كعلاج لإزالة السموم وتقليل مخاطر السرطان)). موضحة أن المكملات تحتوي على جرعات عالية من المغذيات الدقيقة التي تصل إلى مستويات سامة، وهو ما لا يحدث عند تناول الفيتامينات من الطعام بشكل طبيعي.
وأكدت أندروز أن المكملات الغذائية لا تعد وسيلة فعالة للوقاية من السرطان، بل تزيد من خطر الإصابة به عند تناولها بشكل مفرط.

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