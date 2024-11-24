روبوتات تُجري زراعة للرئتين

(MENAFN
- Al Watan)
أجرى جراحون أمريكيون، للمرة الأولى، عملية روبوتية مزدوجة لزرع الرئتين بالكامل في جسم مريضة بالغة من العمر 57 عاما، وتعاني مرض الانسداد الرئوي المزمن.
جاء ذلك على موقع الخدمة الصحفية للمركز الطبي بجامعة نيويورك.
وقالت الأستاذة المساعدة في جامعة
نيويورك الأمريكية، ستيفاني تشانغ: ((استخدام الروبوتات الآلية يسمح لنا بتعظيم فرص النجاح، وتقليل العواقب السلبية التي تلحق بالجسم والتي تجلبها الجراحة، وكذلك تقليل شدة الألم بعد الجراحة. فرصة إعادة المرضى إلى حالتهم الطبيعية إنجاز كبير بالنسبة لنا)). ووفقاً لـ((روسيا اليوم))، كانت أول مشاركة في مثل هذه التجربة لامرأة أمريكية بالغة من العمر 57 عاما، تُدعى شيريل ميركار، بعدما شخص الأطباء في 2010 إصابتها بشكل حاد بمرض الانسداد الرئوي المزمن، الذي يصاحب تطوره ضيق تدريجي في الشعب الهوائية نتيجة التهاب مزمن في أنسجة الرئة، مما يؤدي إلى مشاكل في التنفس، وانخفاض تركيز الأكسجين في الدم.
وقد ساءت حالة ميركار في 2022 بعد إصابتها بعدوى فيروس كورونا، مما أدى إلى حاجتها لعملية زرع رئتين كاملة.
وفي إطار التدخل الجراحي، عمل الروبوت شقين صغيرين بين ضلوع المرأة، وبعد ذلك أزال أعضاء الجهاز التنفسي القديمة، واستبدل رئتين سليمتين بها.
وحقق الإجراء نجاحا كاملا، مما يفتح الطريق أمام استخدام أكثر انتشارا للروبوتات عند إجراء عمليات معقدة في الجهاز التنفسي.
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