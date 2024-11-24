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روبوتات تُجري زراعة للرئتين

11/24/2024 11:22:34 PM
(MENAFN- Al Watan) أجرى جراحون أمريكيون، للمرة الأولى، عملية روبوتية مزدوجة لزرع الرئتين بالكامل في جسم مريضة بالغة من العمر 57 عاما، وتعاني مرض الانسداد الرئوي المزمن.
جاء ذلك على موقع الخدمة الصحفية للمركز الطبي بجامعة نيويورك.
وقالت الأستاذة المساعدة في جامعة نيويورك الأمريكية، ستيفاني تشانغ: ((استخدام الروبوتات الآلية يسمح لنا بتعظيم فرص النجاح، وتقليل العواقب السلبية التي تلحق بالجسم والتي تجلبها الجراحة، وكذلك تقليل شدة الألم بعد الجراحة. فرصة إعادة المرضى إلى حالتهم الطبيعية إنجاز كبير بالنسبة لنا)). ووفقاً لـ((روسيا اليوم))، كانت أول مشاركة في مثل هذه التجربة لامرأة أمريكية بالغة من العمر 57 عاما، تُدعى شيريل ميركار، بعدما شخص الأطباء في 2010 إصابتها بشكل حاد بمرض الانسداد الرئوي المزمن، الذي يصاحب تطوره ضيق تدريجي في الشعب الهوائية نتيجة التهاب مزمن في أنسجة الرئة، مما يؤدي إلى مشاكل في التنفس، وانخفاض تركيز الأكسجين في الدم.
وقد ساءت حالة ميركار في 2022 بعد إصابتها بعدوى فيروس كورونا، مما أدى إلى حاجتها لعملية زرع رئتين كاملة.
وفي إطار التدخل الجراحي، عمل الروبوت شقين صغيرين بين ضلوع المرأة، وبعد ذلك أزال أعضاء الجهاز التنفسي القديمة، واستبدل رئتين سليمتين بها.
وحقق الإجراء نجاحا كاملا، مما يفتح الطريق أمام استخدام أكثر انتشارا للروبوتات عند إجراء عمليات معقدة في الجهاز التنفسي.

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