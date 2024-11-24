سحابة هاربة في إندونيسيا

(MENAFN
- Al Watan)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي
مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط سحابة من السماء على الأرض دون أن يحصل لها شيء، في واقعة غريبة أثارت تساؤلات عدة.
وتم تصوير الفيديو في منطقة مورونغ رايا وسط مقاطعة كاليمانتان في إندونيسيا، الذي تظهر فيه كتلة بيضاء تشبه السحابة وهي تنزل ببطء في السماء، بينما يقترب منها عدد من عمال المناجم الذين يعملون في مكان قريب بفضول.
وبعد انتشار المقطع، فندت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء (BMKG) في إندونيسيا التكهنات بأن الكتلة كانت سحابة.
وقال مدير الأرصاد الجوية العامة في هيئة الأرصاد الجوية الماليزية، أندري رامدهاني: ((هذه الظاهرة على الأرجح ليست سحابة طبيعية، بل هي تكاثف لبخار الماء أو الغاز بسبب الأنشطة البشرية التي تحدث في مناطق التعدين)).
وأوضح أندري أن تشكل البخار الشبيه بالسحابة قد يكون ناجما عن إطلاق غاز عالي الضغط من أنشطة التعدين القريبة، إلى جانب انخفاض درجات الحرارة والرطوبة العالية.
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