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سحابة هاربة في إندونيسيا

11/24/2024 11:22:34 PM
(MENAFN- Al Watan) تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط سحابة من السماء على الأرض دون أن يحصل لها شيء، في واقعة غريبة أثارت تساؤلات عدة.
وتم تصوير الفيديو في منطقة مورونغ رايا وسط مقاطعة كاليمانتان في إندونيسيا، الذي تظهر فيه كتلة بيضاء تشبه السحابة وهي تنزل ببطء في السماء، بينما يقترب منها عدد من عمال المناجم الذين يعملون في مكان قريب بفضول.
وبعد انتشار المقطع، فندت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء (BMKG) في إندونيسيا التكهنات بأن الكتلة كانت سحابة.
وقال مدير الأرصاد الجوية العامة في هيئة الأرصاد الجوية الماليزية، أندري رامدهاني: ((هذه الظاهرة على الأرجح ليست سحابة طبيعية، بل هي تكاثف لبخار الماء أو الغاز بسبب الأنشطة البشرية التي تحدث في مناطق التعدين)).
وأوضح أندري أن تشكل البخار الشبيه بالسحابة قد يكون ناجما عن إطلاق غاز عالي الضغط من أنشطة التعدين القريبة، إلى جانب انخفاض درجات الحرارة والرطوبة العالية.

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